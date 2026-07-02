Con los colores de la Selección: el auto de cinco millones de dólares que un argentino exhibió en Miami

El exclusivo vehículo que sorprende a los hinchas

Decorado con los colores celeste y blanco e imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi, el Bugatti despierta la curiosidad de quienes lo ven recorrer las calles de Miami.

Según relató su propietario, la reacción del público es inmediata: “La gente se vuelve loca; cuando lo ve, no lo puede creer. Yo el otro día fui un ratito, estuve por Bricker, por ahí; todo el mundo le empezó a sacar fotos, todo, y la verdad que le gusta mucho. No lo puede creer porque dice: ‘Este auto… cómo…’”.

Además, respondió a quienes cuestionaron que un vehículo de semejante valor fuera ploteado y aclaró que el procedimiento no ocasiona ningún daño.

“Realmente es un vinilo. Yo dije: ‘No lo desarmen, pónganlo por encima y después se levanta’; no es algo que lo dañe”, explicó.