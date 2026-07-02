Con los colores de la Selección: el auto de cinco millones de dólares que un argentino exhibió en Miami
Con un homenaje a Diego Maradona y Lionel Messi, Bruno ploteó un exclusivo auto con los colores albicelestes en pleno Mundial 2026
La pasión por la Selección Argentina se vive a pleno en Miami, donde miles de hinchas comenzaron a copar las calles en la previa del partido frente a Cabo Verde por el Mundial 2026. En medio del fervor albiceleste, un exclusivo automóvil decorado con los colores nacionales se convirtió en una de las grandes atracciones entre los fanáticos.
El vehículo pertenece a Bruno De León, quien decidió personalizar un Bugatti Chiron Pur Sport, valuado en cinco millones de dólares, con un diseño inspirado en la Scaloneta. El empresario explicó los motivos que lo llevaron a intervenir uno de los autos más exclusivos de su colección.
“Hace poco lo tengo; debe ser que un mes, dos, dos y medio más o menos. Y se venía el Mundial y, bueno...”, contó Bruno.
Luego reveló que la idea surgió después de consultar a sus seguidores sobre cuál de sus vehículos debía intervenir.
“Tengo otros autos y yo estaba jugando con la gente un poco en las redes, ‘¿cuál ploteo?’. Yo quería el más tranquilo que tenía y este lo dejé como de sorpresa. Yo ya lo tenía en la mente, digo, hay que plotearlo, hay que apoyar de la forma que podamos y yo creo que esta forma sí va a ser superconocida y los nenes y todos los que venían de Argentina lo iban a poder ver y disfrutar en vez de sacarse una foto“.
El exclusivo vehículo que sorprende a los hinchas
Decorado con los colores celeste y blanco e imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi, el Bugatti despierta la curiosidad de quienes lo ven recorrer las calles de Miami.
Según relató su propietario, la reacción del público es inmediata: “La gente se vuelve loca; cuando lo ve, no lo puede creer. Yo el otro día fui un ratito, estuve por Bricker, por ahí; todo el mundo le empezó a sacar fotos, todo, y la verdad que le gusta mucho. No lo puede creer porque dice: ‘Este auto… cómo…’”.
Además, respondió a quienes cuestionaron que un vehículo de semejante valor fuera ploteado y aclaró que el procedimiento no ocasiona ningún daño.
“Realmente es un vinilo. Yo dije: ‘No lo desarmen, pónganlo por encima y después se levanta’; no es algo que lo dañe”, explicó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario