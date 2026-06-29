Susana Giménez se fue a Miami a ver a la Selección Argentina pero antes fulminó a Manuel Adorni

Qué dijo Susana Giménez de Manuel Adorni antes de viajar al Mundial 2026

Antes de ingresar a la zona de embarque, Susana se tomó unos minutos para dialogar con la prensa que la esperaba en la terminal aérea. Con anteojos oscuros y el entusiasmo de siempre, la diva dejó en claro que su principal motor para este viaje es ver al capitán argentino en tierras norteamericanas.

"Voy a ver a Messi... voy a ver el partido. Maravilloso el equipo, mejor no hay", expresó la animadora con una sonrisa, elogiando el presente del combinado nacional en la cita mundialista.

El clima relajado cambió de rumbo cuando los cronistas la consultaron sobre el tema que sacude los pasillos de la Casa Rosada: la salida de Manuel Adorni en medio de graves sospechas judiciales por sus declaraciones públicas y la reciente filtración de audios vinculados a las millonarias refacciones en su casa de un country.

Lejos de esquivar la pregunta o ensayar una defensa corporativa para proteger la gestión actual, la conductora se mostró implacable y tajante frente al micrófono, "No me importa... Por suerte se fue (Adorni). ¡Una vergüenza!", sentenció de manera fulminante.

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Con esta categórica frase, Giménez marcó una distancia abismal con la figura del exfuncionario, dejando entrever que las sospechas de corrupción y el manejo irregular de su patrimonio resultan intolerables, incluso para quienes respaldan con firmeza el rumbo económico y político del presidente Milei. Sin más declaraciones, la diva siguió su camino hacia el avión, dejando una fuerte definición política rebotando en el aeropuerto.