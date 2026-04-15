Luana Fernández rompió el silencio sobre Yao Cabrera en Gran Hermano: “Me pagaron un montón”

Lejos de mostrarse arrepentida, Luana dejó en claro que guarda un buen recuerdo de esa experiencia: “La posta es que la pasé increíble. O sea, en plena pandemia fue. La pasé re bien, porque aparte tenía laburo”.

Su relato permitió entender un poco más cómo era la dinámica dentro de ese grupo: convivencia constante, producción diaria de contenido y una vida compartida que combinaba trabajo y exposición.

El nombre de la participante también aparece vinculado a la causa judicial que terminó con la condena de Cabrera, según información difundida por el ciclo televisivo Entrometidos (Net TV). Aunque su rol no fue detallado públicamente, su aparición en los expedientes volvió a poner el foco sobre aquel entorno.

Dentro de la casa, incluso se habló del allanamiento que tuvo la Mansión WiFi. Ante eso, Luana aclaró su situación: “Yo no estaba, yo no estaba cuando la allanaron, por suerte, pero la allanaron”.

Al profundizar sobre el motivo, dio una respuesta que abrió aún más interrogantes: “Porque había cosas”. Y ante la insistencia, agregó: “Había mucha gente quizá ilegal trabajando. En negro, pero bueno”.