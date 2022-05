Luciana Milessi, entre una propuesta insólita y el peligroso acercamiento de un "psicópata"

https://twitter.com/lucianamilessi/status/1524767903559520258 La gente superó todos los límites posibles pic.twitter.com/5ZV2VRApAX — Luciana Milessi (@lucianamilessi) May 12, 2022

Eso no es todo, ya que luego la popular tiktoker reveló que un episodio ocurrido mientras sufría un ataque de pánico, aunque no brindó mayores detalles.

"No se que es peor si un psicópata que me graba en medio de un ataque de pánico o el que me ofrece una cita a cambio de un par de zapatos. Basta, necesito desaparecer", se quejó Luciana.

https://twitter.com/lucianamilessi/status/1524934059268247552 No se que es peor si un psicopata que me graba en medio de un ataque de pánico o el que me ofrece una cita a cambio de un par de zapatos, basta necesito desaparecer — Luciana Milessi (@lucianamilessi) May 13, 2022