Ian Lucas destrozó a Evangelina Anderson: “No le daría una segunda oportunidad"

En una nota con Infama, el ganador de MasterChef Celebrity se sinceró sobre su presente sentimental y no ocultó su cansancio frente a las constantes consultas sobre su expareja. “Del 1 al 10, ¿cuán cansado estás de que te preguntemos por ella?”, quiso saber la cronista. Sin vueltas, respondió: “¡Cien!”. Y agregó: “Hay un montón de cosas lindas para hablar, pero eso ya está”.