Luciana Salazar reveló cómo previene las arrugas mientras duerme: "Te aplastás la cara con la almohada..."

Pero sus cuidados no terminan ahí. La modelo también aseguró que evita dormir boca arriba por una cuestión estética y lanzó otra confesión: “Tampoco me gusta dormir boca arriba porque se achata la cola”.

La explicación sorprendió nuevamente al conductor, que no entendía cómo podía descansar sin adoptar ninguna de esas dos posiciones. “Pero si no podés dormir ni boca abajo ni boca arriba...”, comentó. “¡De costado! Entonces la cola queda divina, la cara no se te aplasta...“, respondió Salazar, antes de cerrar con una frase que resumió su filosofía: ”Y bueno, viste, la belleza cuesta, chicos... ¿qué vamos a hacer?“.

Por último, Luciana contó que también tiene una rutina especial para cuidar su cabello mientras duerme. Según explicó, lo acomoda extendido hacia uno de los costados y, cada vez que cambia de posición durante la noche, vuelve a colocarlo para que no se enrede ni pierda su forma. “Para que quede todo extendido, y, cuando cambio de lado, lo cambio”, detalló.