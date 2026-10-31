Calendario de feriados: cuáles son los días confirmados para noviembre de 2026 y a quiénes beneficiará

La visita del papa León XIV a la Argentina se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, como parte de una gira latinoamericana que también incluirá Uruguay y Perú. El viaje tendrá un significado especial, ya que será la primera vez que un Pontífice visite el país desde la llegada de Juan Pablo II en 1987, hace casi 40 años.

Durante su estadía, León XIV participará de diferentes encuentros institucionales, actividades pastorales y celebraciones religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Uno de los acontecimientos centrales será la misa multitudinaria prevista para el lunes 9 de noviembre frente al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Recoleta.

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