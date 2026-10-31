Calendario de feriados: cuáles son los días confirmados para noviembre de 2026 y a quiénes beneficiará
La visita del papa León XIV podría modificar el calendario de feriados de noviembre en Argentina, con una jornada especial prevista para el lunes 9.
Durante su recorrido por el país, el Sumo Pontífice participará de distintas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, entre ellas una misa multitudinaria que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de esta visita, el Gobierno nacional anunció su intención de declarar feriado nacional el lunes 9 de noviembre, una fecha que coincidiría con uno de los principales eventos religiosos.
La agenda de noviembre de 2026 podría presentar cambios importantes para millones de argentinos debido a la visita del papa León XIV, programada del 8 al 11 de ese mes. La posible modificación del calendario de feriados resulta importante para quienes buscan organizar viajes, escapadas o planificar sus actividades durante ese mes.
Los feriados de noviembre
El cronograma de feriados de noviembre de 2026 contempla jornadas especiales relacionadas con la visita del papa León XIV, además de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Según lo establecido en el calendario argentino y el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre, el lunes 9 será feriado nacional, mientras que el martes 10 y el miércoles 11 tendrán vigencia únicamente en determinadas jurisdicciones.
Las fechas previstas para este mes son las siguientes:
- Domingo 8 de noviembre: feriado inamovible por la visita del papa León XIV.
- Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino por la llegada del Pontífice.
- Martes 10 de noviembre: jornada no laborable en la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.
Una de las particularidades del calendario de feriados es que las jornadas del 10 y el 11 de noviembre no alcanzarán a todas las provincias, sino que se limitarán a los distritos contemplados en el decreto. Por este motivo, es importante conocer el alcance de cada disposición antes de organizar viajes, actividades o compromisos laborales.
La visita del papa León XIV a la Argentina se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, como parte de una gira latinoamericana que también incluirá Uruguay y Perú. El viaje tendrá un significado especial, ya que será la primera vez que un Pontífice visite el país desde la llegada de Juan Pablo II en 1987, hace casi 40 años.
Durante su estadía, León XIV participará de diferentes encuentros institucionales, actividades pastorales y celebraciones religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Uno de los acontecimientos centrales será la misa multitudinaria prevista para el lunes 9 de noviembre frente al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Recoleta.
Calendario de feriados 2026
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
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