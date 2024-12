Luciano Castro le respondió a Sabrina Rojas tras cuestionar su rol como padre: "Yo siempre fui..."

“Mis hijos son mis hijos. Van a estar conmigo y con la madre. Siempre fue igual y nunca cambió”, comenzó diciendo el actor.

Y, agregó: "Todo lo que tenga que hablar con la madre de mis hijos lo hago en privado. Sobre todo, cuando son cosas importantes. Después, cada uno hace lo que quiere”.

“Yo me puedo basar en que hace mucho que laburo y siempre fui igual. Nunca me vas a ver hablando bien o mal de nadie. Salvo que lo amerite la situación, lo hago en privado”, siguió diciendo ante las cámaras.

Luciano cerró con una frase que resumió su postura frente a la controversia: “El día en que tenga que explicar cómo ser padre es porque estoy en un problema. Si tengo que hablar algo importante, lo hago en privado. Siempre lo pensé igual”.

Sabrina Rojas reveló el calvario que padeció al lado de Luciano Castro

Sabrina Rojas, hace aproximadamente un mes, decidió finalmente hablar y dejar atrás el silencio que había guardado por tanto tiempo en relación a Luciano Castro. En su programa Pasó en América, la actriz reveló una situación compleja que vivió mientras el actor mostraba su amor por Griselda Siciliani, su actual pareja, pero al mismo tiempo seguía buscándola a la madre de sus hijos y mostrando actitudes coquetas para mantener encuentros íntimos.

Además, la rubia explicó que existía una "historia previa" entre ellas, ya que la actriz había intentado durante años seguir presente en la vida de Castro, incluso cuando Sabrina seguía siendo parte de esa relación. Con esta revelación, Sabrina lanzó un dardo directo, proporcionando fechas y datos específicos.

“Hoy tengo un día en el que estoy muy enojada y muy triste por cosas de Luciano como papá. A veces me da bronca verlo empoderado como si fuese un gran hombre porque muchas veces no lo es”, dijo Sabrina al cronista de Desayuno Americano, mostrando su enojo y decepción por el comportamiento de su ex.

Al continuar con la entrevista, Sabrina aseguró: “Es más lo que callo que lo que cuento”, refiriéndose a todo lo que había guardado en silencio. Cuando el periodista le mencionó que su ex no se decidía entre ella y Griselda, y le recordó que "está con Griselda, pero te sigue buscando", Sabrina no dudó en lanzar una crítica directa a la actriz de Envidiosa: “No, ahora hace como dos meses que ya, se asustó… Tengo novia, pero te busco a vos. Entonces, cortá”.

Con respecto a su relación con Castro, Rojas dejó en claro que no tiene intención de regresar con él. Aseguró sentirse mucho más feliz sin él y reveló que últimamente ha estado cubriéndolo ante sus hijos. "Les hago creer que tienen un papá fantástico", comentó.

Sabrina también habló de la carga mental que recae principalmente sobre las mujeres, especialmente las madres. “Hay cosas de las que hay que hacerse cargo en la cotidianeidad, en el día a día. Hay una carga mental que él no tiene y que yo sí”, señaló, subrayando una realidad común para muchas mujeres en una sociedad patriarcal.

Finalmente, la actriz optó por no profundizar más en el tema, dejando claro: "Lo dejaré para otro momento porque las mujeres somos un poco rehenes de eso, ¿viste? Que no lo tenemos que contar porque tenemos que cuidar a nuestros hijos".

