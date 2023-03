El topless de Flor Vigna para celebrar su nueva canción

Flor está de espaldas solo con una tanga azul de bikini y sin nada arriba. Luego, se dio la vuelta cubriendo sus pechos con las manos. En otro momento, ella está recostada boca abajo, sin corpiño.

“Le escribí esta canción a mi novio. Grabamos el videoclip en mi casita y pasó de todooo”, escribió.

“Quise estar soltera y me enamoré, me mordiste el labio y me erizó la piel, nos desnudamos juntos y se escapó un ‘te amo’ (...) Confieso que el amor me hizo mierda ayer, pero valió la pena porque te encontré. Papi, yo te pido nunca me hagas daño”, dice la canción.