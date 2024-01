Luis Miguel comenzó el año suspendiendo uno de sus primeros shows: los motivos

Los detalles de por qué se canceló el espectáculo de Luis Miguel

Aunque la producción no especificó el por qué de las fallas técnicas, medios dominicanos dieron a tender que las pantallas centrales del escenario sufrieron daños. Además, se rumoró que Luis Miguel habría manifestado que si el problema no se resolvía antes de las 11:00 pm, hora prevista para el inicio del concierto, él no daría el show pautado.

La incertidumbre entre los fans de Luis Miguel llevó a algunos a pedir la devolución de sus entradas. No obstante, a pesar de los inconvenientes, el concierto pudo realizarse al día siguiente, pero la bronca con Luis Miguel por parte de algunos de sus seguidores quedó en el aire, ya que algunos no pudieron asistir a verlo pese a que él se terminó presentando.

@luismiguel si llegó y se presentó en República Dominicana, luego de haber cancelado un concierto, Micky se reivindicó con sus fans dominicanos y los saludo mano a mano.

