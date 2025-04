Luis Ventura y su familia fueron amenazados: los inquietantes chats

“No es común que te digan, ‘te vamos a ir a decapitar a vos y a tu familia’. Entre otras cosas. Porque hay cosas tan o peores que esas”, alertó con indignación, horas antes de recibir una nueva intimidación. En ese contexto, detalló previo a ser nuevamente amenazado y de solicitar custodia policial: “Fueron tres amenazas en cuatro chats. Y son cuentas diferentes”.

“No sé de dónde viene y tampoco quiero volarme los pajaritos con gente que a lo mejor no puedo demostrar, no puedo comprobar. Ante todo, para hacer una denuncia, levantar algo en contra de alguien, me parece que hay que tener fundamentos”, concluyó Ventura.

Las fuertes amenazas a Luis Ventura

Marina Calabró leyó al aire en Lape Club Social (América) el contenido de los mensajes mafiosos dirigidos a Luis Ventura. “Ventura gordo judío”, decía el primer amedrentamiento, acompañado por una foto de un grupo de cinco personas que, según se presume, podría haber sido tomada al azar de internet.

“Locura, ¿sabés quién soy yo? Soy José Leíto Suárez. Soy el terror del barrio 1-11-14 y andamos armados hasta los dientes. Hacemos corte de ruta robamos, blindados. Ya bajamos a 42 bolivianos en la frontera con Bolivia y no nos va a temblar el pulso de bajarte a vos, porque fuimos los dueños del pabellón. Hace cinco meses me escapé del penal de Ezeiza con mi amigo y Huguito, el martillero. Cuídate capo, porque uno de estos días voy a tocarte la puerta de tu casa y no sabes con lo que te podés llegar a encontrar. No sé, espero haberte ayudado, Ja”, rezaba uno de los mensajes.

Y otro decía: “Flaco, no me gusta que te hagas el cancherito en una red social. No la agites, que soy de pocas pulgas. Mirá que te estás metiendo. Con un pesado. Estuve preso por homicidio, narcotráfico, crimen organizado y beber en la vía pública. Ya me cantaron en qué barrio vivís. Cuando quieras voy a golpearte la puerta. A mí no me rompas los huevos porque saco el fusil de abajo del colchón y voy a gatillarte. Cuídate, pá”.

