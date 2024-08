Luisana Lopilato recibió un regalo especial de Michael Bublé por el Día de la Madre en Canadá

Sin embargo, a través de su cuenta de Tiktok, mostró que se llevó una verdadera sorpresa cuando fue al correo a recibir el presente. “Estoy acá, llegué, acompáñenme que tengo que buscar algo en el correo. Estoy esperando algo hace bastante tiempo”, comenzó la artista en un video mientras se la ve caminando. Luego, explicó que se trataba de un envío que pidió de Argentina: un termo de River Plate, equipo del cual es hincha.

When you're expecting an amazing package and you get… something else! Cuando esperás un paquete increíble y te llega… otra cosa! #ExpectativaVsRealidad #Oops @lulopilato

“Si es eso, se merece que tenga que venir al correo a buscarlo en persona”, destacó después de su explicación. No obstante, cuando recibió el paquete, notó que no se trataba de lo que esperaba por el tamaño: “Me parece que no es lo que pensaba... no es... Ni siquiera sé si esto es para mí, parece que es para Mike”, dijo un tanto desalentada.

Aunque, su sorpresa fue mayor cuando descubrió lo que estaba dentro del paquete: “Esto es un regalo de mis hijos por el día de la madre. Esto es parte de mi regalo, que ya me habían regalado uno, pero me gustó tanto que quería otro, re lindo, ¿no?”, dijo, mientras mostraba una bag/neceser que llevaba grabado su nombre.