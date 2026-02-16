Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y el recordado Tom Hagen en "El Padrino"
El prestigioso actor estadounidense falleció a los 95 años. Su esposa, Luciana Duvall, confirmó la triste noticia. Dejó una huella imborrable en Hollywood.
El mundo del espectáculo y del cine está de luto tras conocerse el fallecimiento del actor estadounidense Robert Duvall, quien murió este domingo a los 95 años. La dolorosa pérdida que enluta a Hollywood fue confirmada este lunes al diario británico The Daily Mail por su esposa, Luciana Duvall.
IMPORTANTE: Reforma Laboral: mientras los sin hijos del Gobierno llaman a aumentar la natalidad, las licencias no se tocan
Una figura fundamental de Hollywood
Duvall construyó un legado innegable y se consolidó como una figura clave del cine estadounidense a lo largo de más de siete décadas de trayectoria. A lo largo de su extensa carrera, el actor siempre logró destacarse en la industria por su enorme versatilidad y su profunda capacidad interpretativa frente a las cámaras.
Una filmografía de oro y el reconocimiento de la Academia
La carrera de Duvall estuvo plagada de éxitos de taquilla y auténticas obras maestras de la cinematografía. A lo largo de su vida, recibió siete nominaciones a los premios Oscar, alzándose con la codiciada estatuilla a Mejor Actor en 1984 por su papel de un cantante de country alcohólico en la película El precio de la felicidad (Tender Mercies).
Entre sus películas más destacadas para repasar su inmenso legado se encuentran:
-
Matar a un ruiseñor (1962): Su debut en la pantalla grande interpretando al misterioso y silencioso Boo Radley.
MASH (1970): Dio vida al estricto e hipócrita Mayor Frank Burns en esta aclamada comedia negra.
Network, un mundo implacable (1976): Su brillante actuación como el despiadado ejecutivo televisivo Frank Hackett.
El Gran Santini (1979): Una actuación memorable como un estricto piloto de la Marina, que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor.
El Apóstol (1997): Película que no solo protagonizó, sino que también escribió y dirigió, logrando otra nominación al premio de la Academia.
Una acción civil (1998): Su rol como el veterano abogado Jerome Facher le otorgó reconocimiento y premios del Sindicato de Actores.
El Juez (2014): Una de sus actuaciones magistrales en la etapa madura de su carrera, compartiendo pantalla con Robert Downey Jr.
Garra (Hustle, 2022): Una de sus últimas apariciones en cine, acompañando a Adam Sandler en la producción de Netflix.
.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario