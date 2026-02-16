Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y el recordado Tom Hagen en "El Padrino"

Matar a un ruiseñor (1962): Su debut en la pantalla grande interpretando al misterioso y silencioso Boo Radley.

MASH (1970): Dio vida al estricto e hipócrita Mayor Frank Burns en esta aclamada comedia negra.

Network, un mundo implacable (1976): Su brillante actuación como el despiadado ejecutivo televisivo Frank Hackett.

El Gran Santini (1979): Una actuación memorable como un estricto piloto de la Marina, que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor.

El Apóstol (1997): Película que no solo protagonizó, sino que también escribió y dirigió, logrando otra nominación al premio de la Academia.

Una acción civil (1998): Su rol como el veterano abogado Jerome Facher le otorgó reconocimiento y premios del Sindicato de Actores.

El Juez (2014): Una de sus actuaciones magistrales en la etapa madura de su carrera, compartiendo pantalla con Robert Downey Jr.