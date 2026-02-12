Cómo leer "Cumbres Borrascosas" gratis: el Estado argentino ofrece la versión libre en PDF del libro

Por su parte, en Cúspide, la novela cotiza a $23.900. La alta demanda obligó a la librería a operar bajo la modalidad de "Impresión Bajo Demanda" para este título, lo que implica una demora de salida del depósito de entre 15 a 20 días.

En plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, el libro trepó al puesto 16 entre los más vendidos, con precios que oscilan los $16.000 para ediciones de tapa blanda de editoriales como Terramar.