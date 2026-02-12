Cómo leer "Cumbres Borrascosas" gratis: el Estado argentino ofrece la versión libre en PDF del libro
Cumbres Borrascosas llegó al cine y la novela de Emily Brontë se convirtió en fenómeno de ventas y en algunas librerías hay demora. La versión libre y gratis.
Por su estreno en el cine, la clásica novela de Emily Brontë, "Cumbres Borrascosas", se ha convertido en un inesperado best-seller del verano. El fenómeno impulsó un aumento en la demanda que dejó a varias cadenas de librerías sin stock inmediato o con precios que alcanzan los $24.600.
Sin embargo, para quienes quieran acceder a la obra sin demoras ni costos, existe una alternativa oficial y totalmente gratuita. El Estado argentino, a través de sus plataformas culturales, pone a disposición de los lectores la versión digital completa del libro en formato PDF.
Dónde descargar el libro gratis
La edición digital se encuentra alojada en los servidores del gobierno nacional y es de dominio público. Se puede leer desde cualquier dispositivo (celular, tablet o computadora) o imprimir.
Enlace de descarga: Clic aquí para bajar "Cumbres Borrascosas".
El fenómeno en librerías: precios y faltantes
El renovado interés por la historia de Heathcliff y Catherine Earnshaw impactó en el mercado editorial. En cadenas como Yenny, el libro figura con un precio de $24.641,96, aunque actualmente el sistema avisa "Avísame cuando haya stock".
Por su parte, en Cúspide, la novela cotiza a $23.900. La alta demanda obligó a la librería a operar bajo la modalidad de "Impresión Bajo Demanda" para este título, lo que implica una demora de salida del depósito de entre 15 a 20 días.
En plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, el libro trepó al puesto 16 entre los más vendidos, con precios que oscilan los $16.000 para ediciones de tapa blanda de editoriales como Terramar.
