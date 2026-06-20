Luto en Friends por la muerte de un histórico de la serie
El mundo del espectáculo llora la partida de un histórico de Friends. Ganó múltiples premios y dejó un gran legado en la comedia televisiva.
Los protagonistas de la exitosa serie Friends enfrentan un duro momento tras confirmarse el fallecimiento de uno de sus directores más emblemáticos a los 85 años. Su familia comunicó la triste noticia, remarcando que este legendario productor televisivo dejó una huella imborrable, moldeando a generaciones enteras mediante su inigualable talento.
El inmenso legado de James Burrows en la televisión
A través de un emotivo comunicado brindado a la revista People, los familiares anunciaron que el legendario director y productor falleció de manera pacífica rodeado de sus seres queridos. A lo largo de su fructífera carrera, James Burrows fue una verdadera fuerza creativa y ganó un total de 11 premios Emmy, consolidándose como un pionero absoluto en las comedias de múltiples cámaras.
En el transcurso de más de cinco décadas de trayectoria, el reconocido profesional estuvo al frente de más de 1.000 episodios de televisión. Fue una pieza fundamental en la creación y dirección de producciones icónicas que marcaron a millones de espectadores en todo el mundo, destacándose su impecable trabajo en gigantes del entretenimiento como The Big Bang Theory, Cheers, Frasier y Will & Grace.
El profundo dolor en el entorno de Friends
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Más allá de sus espectaculares logros profesionales en la industria, su círculo íntimo aseguró que será eternamente recordado por su amabilidad, generosidad y fe inquebrantable en las personas. Según detallaron, poseía una rara habilidad para potenciar a todos a su alrededor y lograba que colegas de todos los niveles se sintieran genuinamente vistos, valorados y apreciados en el set de grabación.
Nacido en Los Ángeles en el año 1940 y formado en la prestigiosa Yale School of Drama, Burrows entendía perfectamente que la comedia era mucho más que simples risas; se trataba de humanidad, conexión y verdad. Tras su partida, sobrevive su amada esposa Debbie, sus cuatro hijas y sus siete nietos, quienes expresaron que su enorme influencia continuará sintiéndose a través de los innumerables artistas que inspiró a lo largo de su vida.
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