Luto en Friends por la muerte de un histórico de la serie

Más allá de sus espectaculares logros profesionales en la industria, su círculo íntimo aseguró que será eternamente recordado por su amabilidad, generosidad y fe inquebrantable en las personas. Según detallaron, poseía una rara habilidad para potenciar a todos a su alrededor y lograba que colegas de todos los niveles se sintieran genuinamente vistos, valorados y apreciados en el set de grabación.

Nacido en Los Ángeles en el año 1940 y formado en la prestigiosa Yale School of Drama, Burrows entendía perfectamente que la comedia era mucho más que simples risas; se trataba de humanidad, conexión y verdad. Tras su partida, sobrevive su amada esposa Debbie, sus cuatro hijas y sus siete nietos, quienes expresaron que su enorme influencia continuará sintiéndose a través de los innumerables artistas que inspiró a lo largo de su vida.