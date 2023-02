Qué dijo Nicolás Occhiato sobre la renuncia de Nati Jota a Luzu TV

Consultado acerca de ello, sostuvo: "No se si vieron el programa que fue muy emocionante y re lindo. Es lo que dijimos. Es el secreto que por ahí algunas personas no lo entienden o porque el programa genera tanto y si vieron el programa por ahí pasaba eso. Todo el grupo emocionado. Nosotros laburamos de esto y no es normal que pase".

Nico Occhiato, sobre la renuncia de Nati Jota: "Es natural que los ciclos terminen"

Y agregó: "Lo tomo muy natural. Los que laburamos en los medios hace bastante tiempo sabemos que los ciclos terminan y la gente se va. Es normal, se van a hacer su camino o por cualquier otra cuestión, y es así".

En tanto, opinó sobre lo que dijo el conductor y reveló: "No es eso. Estamos viviendo un momento que hablar de plata puede ser delicado pero lo que puso Ángel en ese tweet no tiene que ver con la salida de Nati".

DE BRITO REVELÓ CUÁNTO COBRABA NATI JOTA EN LUZU TV

Ángel de Brito usó sus redes sociales para contar cuánto les pagaba Nico Occhiato al resto de los influencers que trabajan en Luzu TV.

"70 Lucas promedio cobraban Por mes. Por eso se fueron las chicas a hacer streaming a otra parte", escribió el periodista en Twitter.

Aunque después dejó otro mensaje bastante confuso: "A lo que desparraman algunas, me dicen que cobraban el triple".

