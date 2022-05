Casero como el Joker contra Majul: la parodia que tenés que mirar

Casero agregó: "Y no me tomés por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados", le dijo a Majul. "Ustedes periodistas que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo si está bien o no está mal que esa persona esté ahí. Ustedes también tendrían que sacar a esa gente de ahí porque los políticos no pueden".

Ahí, Majul intentó agradecerle su presencia y Casero le retrucó: "Sí, echame, echame, no hay ningún problema".

"Vos te estás yendo solo", continuó Majul y alcanzó a decir: "Che, Alfredo...".

La escena recordó a la que protagonizaron Joaquin Phoenix y Robert De Niro en "The Joker". Un usuario de TikTok la compartió y no para de viralizarse.

Casero como el Joker contra Majul