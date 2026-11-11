Latin Grammy 2026: cuándo son, cómo y dónde verlos

En el marco de los eventos protocolares de la Semana Latin GRAMMY®, el cantante Daddy Yankee recibirá la distinción de Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación®, en homenaje a su trayectoria pionera y su aporte decisivo a la expansión global del reggaetón. La premiación abarcará un total de 60 categorías que reconocerán la excelencia de producciones consagradas y proyectos emergentes de la región.

La transmisión oficial a través de TNT y HBO Max ofrecerá una cobertura integral que comenzará a las 21 con el pre-show "Punto de encuentro", conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora desde la alfombra roja. En paralelo, la emisión sumará un análisis especial desde los estudios locales a cargo de los periodistas Eleonora Pérez Caressi y Fefe Bongiorno, quienes aportarán comentarios, detalles y tendencias de la cultura pop durante toda la velada. Para quienes busquen revivir los momentos más vibrantes de la gala, la ceremonia completa permanecerá disponible en la plataforma HBO Max durante las dos semanas posteriores al evento.