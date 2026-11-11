Latin Grammy 2026: cuándo son, cómo y dónde verlos
Este jueves 12 de noviembre se celebra una nueva edición de los Latin Grammy en Las Vegas y te revelamos todos los detalles para poder verlo.
La industria de la música latina se prepara para vivir una de sus noches más rutilantes y esperadas del año. Este jueves 12 de noviembre, a partir de las 21 (hora argentina), las pantallas de TNT y HBO Max transmitirán en vivo la 27ª Entrega Anual del Latin GRAMMY directamente desde el imponente escenario del MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas. La prestigiosa gala reunirá a consagradas figuras internacionales junto a los nuevos talentos que marcaron el panorama musical a través de una amplia variedad de géneros que abarcan desde el pop, la música urbana y el rock, hasta los ritmos tropicales y el regional mexicano.
La gala televisada promete momentos de altísima carga emotiva, destacándose un homenaje especial por el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez —ícono fundamental de la música mexicana— con la producción musical de Edgar Barrera. Asimismo, la noche contará con un merecido tributo a Willie Colón ("El Malo"), el legendario trombonista y productor neorriqueño pionero de la salsa que fue distinguido en 2004 con el Premio a la Excelencia Musical. Para dicho reconocimiento, Ennio Gatti reunirá en el escenario a los 13 miembros originales de su banda. La conducción de la gran ceremonia estará nuevamente al cuidado de la actriz Roselyn Sánchez, quien regresará al rol de presentadora oficial por décima ocasión.
El escenario del MGM Grand Garden Arena albergará una deslumbrante lista de actuaciones en vivo integradas por reconocidos nombres internacionales como Rosalía, Karol G, Feid, Fonseca, Jorge Drexler, Mon Laferte, Anitta, Carín León, Cristian Castro, Daddy Yankee y Kany García, entre muchos otros. En ese marco estelar, la música nacional dirá presente con destacadas participaciones de artistas argentinos de la talla de Bizarrap, Nathy Peluso, Milo J y Yami Safdie, reflejando el constante crecimiento y la enorme proyección internacional de la escena local en los premios de La Academia Latina de la Grabación®.
Las nominaciones de este año muestran una contienda sumamente atractiva donde el productor Edgar Barrera lidera el ranking general con diez candidaturas, seguido de cerca por Rosalía, Karol G y Jorge Drexler con siete menciones cada uno. En ese mismo lote de privilegio sobresale la dupla nacional integrada por CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes alcanzaron también las siete nominaciones. Por su parte, el galardón al Álbum del Año disputará producciones de peso como "Tropicoqueta" de Karol G, "LUX (Complete Works)" de Rosalía, "EQUILIBRIVM" de Anitta, "MUDA" de Carín León, "FEMME FATALE" de Mon Laferte, y el disco "La Vida Era Más Corta" del joven talento argentino Milo J.
Reconocimientos especiales y una cobertura multiplataforma completa
En el marco de los eventos protocolares de la Semana Latin GRAMMY®, el cantante Daddy Yankee recibirá la distinción de Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación®, en homenaje a su trayectoria pionera y su aporte decisivo a la expansión global del reggaetón. La premiación abarcará un total de 60 categorías que reconocerán la excelencia de producciones consagradas y proyectos emergentes de la región.
La transmisión oficial a través de TNT y HBO Max ofrecerá una cobertura integral que comenzará a las 21 con el pre-show "Punto de encuentro", conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora desde la alfombra roja. En paralelo, la emisión sumará un análisis especial desde los estudios locales a cargo de los periodistas Eleonora Pérez Caressi y Fefe Bongiorno, quienes aportarán comentarios, detalles y tendencias de la cultura pop durante toda la velada. Para quienes busquen revivir los momentos más vibrantes de la gala, la ceremonia completa permanecerá disponible en la plataforma HBO Max durante las dos semanas posteriores al evento.
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