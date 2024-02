Marcela Feudale destrozó en vivo y en directo a Yanina Latorre

“El señor, tiene un poder que Lali como ciudadana no tiene. No hay ninguna doble vara, vos no sabés ni qué opinaba yo porque no estaba acá”, agregó.

Qué pasó entre Marcela Feudale y Yanina Latorre en LAM

Posteriormente, Latorre respondió: "Yo opino que la gente que está del lado de Cristina, peronistas o como te guste llamarlo, no juzgó con la misma vara toda la violencia institucional. Tengo derecho a opinar".

A lo que Feudale respondió: "Yo juzgo también, por ejemplo, que toda la gente que defiende a otros gobiernos que no son los peronistas, le ponen sobrenombres a las personas y no les hacen juicios por llamarlas horriblemente. Vos le decías a Alberto Alverso. Ustedes tienen doble vara".

“Ustedes hablan de doble vara y son los únicos que la tienen, acabamos de hablar con alguien que dijo que tenemos doble vara y lo asentís”, acotó Feudale. “Yo hago lo que quiero”, respondió Latorre. “Bueno, pero si lo asentís es porque pensás como él”, cerró la locutora.