Fuerte cruce entre Marcela Feudale y Eliana Guercio en LAM

"Nada, ni la conozco, no pasó ni siquiera a sentarse en mi casa. No la traté en mi vida, estaba preguntando si había un problema en el Patinando por copia de coreografías, y no me acuerdo si fue Guercio la que lo decía. Me acuerdo de eso", aseguró Marcela y agregó: “Que tenía mal carácter y era un quilombo todo lo que pasaba con ella no es novedad, era brava”.

“Que se calle la boca que está diciendo una huevada. No la conozco y no me conoce”, siguió Guercio en otro mensaje y luego envió una nota de vos donde expresó: “Que deje de hablar de mí, Angelito. Se la pasa hablando de mí y diciendo cosas como si conociera. Nunca hablé con ella”.

Atónita con sus dichos, Feudale resaltó: “Justamente lo que dije yo Eliana Guercio, que no te conozco. Lo único que dije fue eso, ella se quejaba, alguien se quejaba. Pero que pesada que es, yo no hablé con vos, mamita. No hablé nunca de vos, no se qué está hablando".

En ese momento, Eliana elevó el tono de sus palabras y sentenció: “Que vaya a mendigarle trabajo a Tinelli como todos los años, que si no llaman llora en los canales”. “Después le mandamos mi currículum así se hace cargo. Ridícula, muestra culo”, reaccionó la angelita.

Luego Eliana trató de acomodada a la locutora y deslizó: “Desagradecida diciendo que no la llaman, por lo menos mi culo se puede mostrar. Sos un embole Feudale, no te quiere nadie". “Me detesta, yo no la conozco", cerró Marcela y aseguró que no tendría miedo de un cara a cara pero que la dejaría hablando sola.

VIDEO Así fue el cruce entre Marcela Feudale y Eliana Guercio en LAM

