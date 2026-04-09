La serie de Netflix que tiene a Nicole Kidman como protagonista y combina drama, misterio y tensión
Con Nicole Kidman al frente, este drama de Netflix arrasa en 2024: una historia intensa en 6 capítulos que ya lidera el ranking global.
Dentro del catálogo de Netflix, La pareja perfecta se consolidó como una de las series más comentadas del año y no tardó en meterse entre lo más visto tras su estreno en 2024. Esta miniserie apuesta por una trama intensa en apenas seis episodios, donde el misterio y los conflictos familiares se cruzan con un ritmo que engancha desde el arranque.
El peso de la historia recae en Nicole Kidman, quien lidera un elenco destacado junto a Liev Schreiber, Eve Hewson y Dakota Fanning.
La combinación de nombres fuertes potencia el desarrollo de esta serie de Netflix, que mantiene la tensión narrativa capítulo a capítulo. Detrás de cámara aparece Susanne Bier, reconocida a nivel internacional y ganadora de premios como el Oscar y el Emmy.
El recibimiento por parte de la crítica fue positivo. Desde el Chicago Sun-Times, el periodista Richard Roeper resaltó la propuesta al remarcar que la producción logra esquivar los clichés habituales del formato, apoyándose tanto en una narrativa sólida como en actuaciones de alto nivel. Así, esta serie de Netflix se posiciona como una de las grandes apuestas dentro del universo de series actuales.
De qué trata La pareja perfecta
En el universo de Netflix, La pareja perfecta se mete de lleno entre las series más atrapantes con una historia que arranca en una lujosa boda frente al mar. Todo parece perfecto hasta que un cuerpo aparece en la playa y transforma la celebración en un escenario cargado de sospechas.
La serie de Netflix sigue a Amelia, interpretada por Eve Hewson, una joven que está a punto de casarse con Benji Winbury, papel de Billy Howle, e ingresar a una de las familias más poderosas de Nantucket. Sin embargo, el hallazgo de un cadáver desata un conflicto que pone a todos bajo la lupa y desarma por completo los planes.
En el centro del poder aparece Greer Garrison Winbury, encarnada por Nicole Kidman, una escritora consagrada y figura dominante dentro del clan. Desde ese lugar, tensiona la relación con Amelia y deja en claro que no es bienvenida en ese círculo cerrado.
Lejos de quedarse al margen, la protagonista decide plantar cara y jugar su propio juego. Ese giro la convierte en una figura incómoda dentro de la familia, elevando el conflicto y sumando más tensión a esta serie de Netflix que combina misterio, drama y secretos en cada episodio.
Reparto de La pareja perfecta
- Nicole Kidman
- Liev Schreiber
- Eve Hewson
- Dakota Fanning
- Billy Howle
- Jack Reynor
- Ishaan Khatter
- Meghann Fahy
- Sam Nivola
- Michael Beach
- Donna Lynne Champlin
- Mia Isaac
- Isabelle Adjani
Tráiler de La pareja perfecta
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario