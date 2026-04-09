La serie de Netflix que tiene a Nicole Kidman como protagonista y combina drama, misterio y tensión

La serie de Netflix sigue a Amelia, interpretada por Eve Hewson, una joven que está a punto de casarse con Benji Winbury, papel de Billy Howle, e ingresar a una de las familias más poderosas de Nantucket. Sin embargo, el hallazgo de un cadáver desata un conflicto que pone a todos bajo la lupa y desarma por completo los planes.

En el centro del poder aparece Greer Garrison Winbury, encarnada por Nicole Kidman, una escritora consagrada y figura dominante dentro del clan. Desde ese lugar, tensiona la relación con Amelia y deja en claro que no es bienvenida en ese círculo cerrado.

Lejos de quedarse al margen, la protagonista decide plantar cara y jugar su propio juego. Ese giro la convierte en una figura incómoda dentro de la familia, elevando el conflicto y sumando más tensión a esta serie de Netflix que combina misterio, drama y secretos en cada episodio.

Reparto de La pareja perfecta

Nicole Kidman

Liev Schreiber

Eve Hewson

Dakota Fanning

Billy Howle

Jack Reynor

Ishaan Khatter

Meghann Fahy

Sam Nivola

Michael Beach

Donna Lynne Champlin

Mia Isaac

Isabelle Adjani

Tráiler de La pareja perfecta