La filosa revelación de Cinzia sobre Andrea del Boca en Gran Hermano: "Yo juraba que..."

Invitada al ciclo A la Barbarossa (Telefe), la ex participante recordó cómo había imaginado su vínculo con la actriz antes de ingresar al reality. “Sí, re. De hecho yo entré a la casa con mucha expectativa. Yo juraba que iba a ser amiga de Andrea porque la veía muy madre de familia y yo soy muy familiar, muy tranquila, no salgo de boliche”, contó entre risas.