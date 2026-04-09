La filosa revelación de Cinzia sobre Andrea del Boca en Gran Hermano: "Yo juraba que..."
La venezolana se refirió a su relación con Andrea del Boca en Gran Hermano y sorprendió a todos con una confesión tan directa como inesperada.
El paso de Cinzia y Andrea del Boca por Gran Hermano Generación Dorada dejó varios momentos de tensión y una relación que nunca logró consolidarse. Aunque muchos imaginaron que podrían haber formado una alianza dentro de la casa, lo cierto es que el juego terminó ubicándolas en posiciones completamente opuestas y hoy ambas ya están fuera de competencia.
Invitada al ciclo A la Barbarossa (Telefe), la ex participante recordó cómo había imaginado su vínculo con la actriz antes de ingresar al reality. “Sí, re. De hecho yo entré a la casa con mucha expectativa. Yo juraba que iba a ser amiga de Andrea porque la veía muy madre de familia y yo soy muy familiar, muy tranquila, no salgo de boliche”, contó entre risas.
Sin embargo, esa cercanía que esperaba nunca llegó a concretarse. Al ser consultada por los motivos, Cinzia no dudó en exponer su experiencia dentro del programa: “Es muy egocéntrica, es imposible hablar con Andrea. Ella por ahí estaba haciendo algo y yo le preguntaba si necesitaba ayuda y ni volteaba, no te daba bola. Eso lo hice 27 veces, hasta que en la última volteada dije: ‘Yo no le hablo más’”.
En ese sentido, también dejó en claro que, de su parte, no hubo una mala predisposición inicial. “Conmigo no conectó nunca. En una discusión ella me dijo que yo la empecé a tratar mal y yo le dije: ‘Andrea, eso está en tu imaginación. Yo nunca tuve rechazo hacia vos, al contrario: admiración, respeto’”, explicó.
Durante la entrevista, la periodista Mariana Brey aportó su mirada sobre el conflicto y sugirió que la falta de vínculo podría haber estado atravesada por cierta incomodidad de parte de la actriz, incluso mencionando la posibilidad de celos como un factor dentro de la convivencia.
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