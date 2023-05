Guerra de periodistas: la respuesta de Marcela Pagano a Paula Trapani

Qué le dijo Marcela Pagano a Paula Trapani

marcela pagano paula trapani

“Pagano me empieza diciendo ´Te escribo para aclárate algo que dijiste al aire y no es verdad, no tengo malestar con Paula Trapani y espero que ella no lo tenga para conmigo, no es verdad que la despidieron para emplearme a mi porque yo estaba ya en negociaciones con la radio desde comienzos de año´”, agregó.

Según contó Etchegoyen, Pagano le dijo: "Yo iba a arrancar mi programa a comienzos de abril y no pude hacerlo porque America con quien tenía un contrato de exclusividad no me emitía el permiso por escrito”.

"La única razón por la cual terminé en este horario es porque el conductor hombre decidió bajarse del proyecto para estar a la misma hora en otra radio, desconozco si hubo o no previo aviso pero no tengo absolutamente nada que ver en su situación laboral, porque ya este año no se la contemplaba en la grilla según me explicaron las autoridades que me contrataron, yo le escribí un mensaje a ella antes de debutar con mi programa pero quizás no lo vio”, dijo al respecto Pagano.

Y se preguntó: “¿Qué pasó entre la radio y Paula? No lo sé, yo pensé que era de común acuerdo que no seguía porque a comienzos de año cuando yo planeaba ir a la noche, en programa bien tarde, Paula no figuraba en la grilla”.

“Yo no podía saber si el contrato de ella estaba terminado, porque no soy quién para meterme en la vida de una colega a quien tampoco conozco tanto como para hacer semejante pregunta”, concluyó.