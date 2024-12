Marcela Tauro opinó sobre el fuerte descargo de Florencia de la V tras su salida de Intrusos

En una conversación con LAM la chimentera de oficio y carrera aseguró que "está bien" que Florencia de la V haya protagonizado un descargo en cámara tras haberse enterado por terceros que no estaría en "Intrusos" el año que viene.

"Yo su descargo lo viví bien, creo que ella sintió esa necesidad y lo vi bien. En realidad me pongo en el lugar de ella y está bien", sentenció Tauro.

La periodista, que viene de los tiempos de Jorge Rial en "Intrusos" y ahora sería la única "sobreviviente" de la época de Florencia de la V, se hizo eco de los mensajes cruzados entre la ahora exconductora de "Intrusos" y la dupla chimentera: "Yo no sabía de esta tensión. Hay cosas que yo me pierdo. No me estoy haciendo la tonta. Te juro que no lo sabía. Ahora vi que los chicos le contestaron", agregó.

Tauro quedó de conductora por la licencia médica que se pidió Florencia de la V, pero reconoció que no tiene confirmado su futuro más allá de cerrar el ciclo en 2024: "Yo todavía no hablé con la gente del canal. Yo creo que soy 'Intrusos'. No sé si soy la más antigua, pero soy 'Intrusos'", aclaró.

"Yo estoy peleando para que nos quedemos todos, estoy haciendo mucho esfuerzo y mucho trabajo metafísico. Fue feo enterarse así de golpe, pero bueno, pasa", remarcó antes de aclarar que "si no hubiéramos medido, yo te podría haber entendido, por eso nos sorprendió", el cambio de personal en el ciclo.

"Está bien, quieren apuntar a otra cosa, a ex 'Intrusos'. Ellos saben más de lo que yo sé. No sé de artística", se refirió sobre la decisión de América TV.

"Obviamente no está bueno el cimbronazo y el clima que se genera porque la gente está en este momento del año con la incertidumbre si se queda sin laburo o no. No la vimos venir, estábamos armando una comida, una cena. Yo me iba el viernes de vacaciones y tuve que suspender todo", contó.