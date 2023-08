El Conejo, preocupado por la participación de Coti en el Bailando

El cordobés ex Gran Hermano blanqueó su opinión sobre la decisión de Romero de ingresar al reality show de Marcelo Tinelli, cuando su situación de salud mental no está del todo solucionada y se le ve extremadamente sensible: "No quiero sonar egoísta, pero si fuese por mí. En lo personal, la he visto en situaciones muy feas, yo por mí la sacaría. No me gustaría que hiciera el Bailando. Es personal lo que pienso".