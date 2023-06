Qué pasa entre Marcelo Tinelli y Marian Farjat

Este jueves, la ex "Gran Hermano" fue interceptada por el programa de El Trece y habló sin vueltas de su relación con el conductor: "Conozco el edificio (Le Parc, donde vive Marcelo). Fui mil veces. Somos amigos, nada más. Me encanta lo alegre que es, nada más. No es cercano. El único acercamiento que tenemos es que vamos al mismo dentista", aseguró Farjat.

¿VISITA SECRETA DE MARIAN FARHAT AL DEPARTAMENTO DE MARCELO TINELLI? Besos polémica en "Socios.."

Luego, la influencer calificó a Tinelli de "buen mozo", y hasta reconoció que "a mí me gustan más grandes por lo general. A mí en 'El hotel de los famosos' me cargaban porque contaba todo, pero hay alguien que me superó, que cuenta todo y esa persona se llama El Tirri", agregó

"Marcelo es fachero, re. Es muy seductor. Está soltero disfrutando tranquilo. Yo también me separé hace relativamente poco, uno o dos años. Primero tengo que estar bien conmigo misma, amarme, y después ver", cerró Marian.