Marco Antonio Caponi explicó su drástico cambio físico: confirmó su nuevo personaje
Tras días de especulaciones en redes, el actor reveló que su nueva apariencia responde a un proyecto en el que encarnará a una histórica dupla del humor junto a Diego Cremonesi.
Marco Antonio Caponi decidió cortar de raíz el desconcierto que venía generando su llamativa transformación física y, a través de su cuenta de Instagram, blanqueó finalmente el motivo: será parte de un proyecto que lo pondrá en la piel de uno de los integrantes del clásico tándem humorístico conformado por Alberto Olmedo y Jorge Porcel.
El anuncio, que despertó una oleada inmediata de reacciones, también confirmó que el trabajo será compartido con Diego Cremonesi, a quien definió como “gran actor y amigo”, dejando claro que la dupla artística ya está en marcha. La noticia llega después de varios días en los que los seguidores del actor debatían sin tregua sobre su nuevo aspecto y sobre el destino profesional que podía esconderse detrás de esas imágenes.
En la publicación que funcionó como revelación pública, Caponi aprovechó el revuelo para ironizar sobre los nombres que los usuarios habían puesto sobre la mesa: enumeró a “Laurel and Hardy”, “Martin & Lewis”, “Starsky y Hutch” y hasta “John Hill y DiCaprio”, para rematar, a modo de punchline, con la verdadera respuesta: “NO; RAMBITO Y RAMBÓN. Así es: OLMEDO Y PORCEL. La mejor dupla de la Argentina CON EL GRAN ACTOR Y AMIGO @diecermonesi”.
Con esa frase, el actor tiró abajo cualquier teoría previa y dejó planteado el desafío artístico que afrontará, del que solo se deslizó un dato adicional: recién verá la luz en 2028. Hasta entonces, el misterio estará en los detalles. La confirmación fue celebrada por quienes venían pidiendo explicaciones.
Durante días, las redes se habían poblado de comparaciones, dudas y teorías: si Caponi realmente había subido de peso, si las fotos eran producto de inteligencia artificial, si se trataba de algún tipo de prótesis o si el actor simplemente estaba jugando con su imagen. La perspectiva de un proyecto dedicado a dos figuras emblemáticas del humor argentino reorientó el debate hacia la magnitud del desafío interpretativo y hacia la expectativa que podría despertar en nuevas generaciones que conocen a Olmedo y Porcel solo por archivo o referencias.
Las imágenes que desataron la polémica mostraban al actor con un cuerpo ostensiblemente distinto, compartidas en un posteo en el que posa junto a su pareja, Mónica Antonópulos. Ese contenido abrió la puerta a todo tipo de especulaciones entre quienes lo siguen, sobre todo por la descripción que acompañaba las fotos: “Acá con mi Bb, Monik. Qué lindo es tenerte siempre Bbita. 140, próximo objetivo llegar a las 120″. La frase, afectuosa y enigmática a la vez, alimentó los interrogantes sobre si se trataba de una transformación física real, un recurso narrativo o un truco digital.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario