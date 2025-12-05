Marco Antonio Caponi explicó su drástico cambio físico: confirmó su nuevo personaje

Las imágenes que desataron la polémica mostraban al actor con un cuerpo ostensiblemente distinto, compartidas en un posteo en el que posa junto a su pareja, Mónica Antonópulos. Ese contenido abrió la puerta a todo tipo de especulaciones entre quienes lo siguen, sobre todo por la descripción que acompañaba las fotos: “Acá con mi Bb, Monik. Qué lindo es tenerte siempre Bbita. 140, próximo objetivo llegar a las 120″. La frase, afectuosa y enigmática a la vez, alimentó los interrogantes sobre si se trataba de una transformación física real, un recurso narrativo o un truco digital.

