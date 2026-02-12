Margot Robbie en "Cumbres Borrascosas": el mito de Emily Brontë que hoy vuelve a sacudir el cine

image

Cathy y Heathcliff: un vínculo más allá de la moral

La esencia de la historia reside en la relación entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, un huérfano rescatado de las calles que crece bajo el estigma del desprecio. Su conexión no nace de la cortesía, sino de una complicidad salvaje. Cuando Cathy elige casarse con Edgar Linton en busca de estabilidad y ascenso social, no solo traiciona a Heathcliff, sino a su propia identidad.

Heathcliff no regresa años después como el héroe de una comedia romántica, sino como una fuerza de la naturaleza cuya única brújula es la venganza. La genialidad de Brontë fue mostrar que el daño se transmite de generación en generación; el resentimiento de los protagonistas se convierte en una maldición que asfixia a sus descendientes. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando el deseo se mezcla con el rencor y la sed de poder.

La visión de Emerald Fennell con licencias para el siglo XXI

Entender a Emily Brontë es fundamental para juzgar la versión de Fennell. La directora, conocida por su estilo visual saturado y su narrativa disruptiva, se toma licencias creativas que buscan dialogar con la sensibilidad actual sin perder esa "incomodidad" que definió al libro. Al colocar a Margot Robbie y Jacob Elordi en este contexto, la película resalta la naturaleza casi surrealista de esta obsesión.

La literatura clásica es importante porque nos permite ver que nuestras pasiones más oscuras han estado ahí siempre. Emily Brontë escribió desde el encierro y el duelo, bajo una firma masculina para ser escuchada, y logró algo que hoy vuelve a sacudir la pantalla: una obra que no pide perdón por su violencia emocional y que nos recuerda que, a veces, el amor más profundo es también el que más cerca está de destruirnos.

Por eso hay dos claves que disocian esta adaptación de su obra original: no es una comedia romántica ni tampoco un amor sexualizado como fue vendida en su presentación, sino todo lo contrario. Es una relación tóxica y destructiva que perturba, pero a su vez muestra una forma diferente de amar o de odiar con la mente incluso cuando el corazón dicta lo contrario.