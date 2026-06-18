María Becerra declaró su amor por Messi y recordó una imagen viral de ella
Luego del increíble arranque de la Scaloneta, la cantante reconoció que se encuentra fascinada por el talento de Messi. Los detalles.
El arranque de la Copa del Mundo 2026 trajo consigo una nueva exhibición del combinado nacional, logrando un triunfo categórico en su debut de la mano de una actuación descollante de Lionel Messi, quien se despachó con un triplete de goles. Con 38 años de edad, el astro rosarino continúa monopolizando las miradas del planeta fútbol y, gracias a sus tres conquistas frente a Argelia, alcanzó la mítica línea del alemán Miroslav Klose como el máximo artillero en el devenir histórico de las citas mundialistas al registrar 16 anotaciones.
En medio de este clima de festejo, la cantante argentina María Becerra formó parte del living de "La Revuelta" y no ocultó su profunda devoción por el capitán albiceleste. Durante la entrevista concedida al conductor David Broncano frente a los micrófonos de la señal La 1, la intérprete musical respaldó los elogios de su compatriota cuando el animador del ciclo puso de relieve el desempeño del diez sobre el césped.
“No se cansa de ser el mejor”, sentenció de forma contundente la popular artista de la música urbana. En sintonía con esa mirada, la invitada remarcó que los habitantes del planeta tienen la fortuna de ser contemporáneos del talento desplegado por el futbolista, lo que motivó una sincera confesión por parte de la figura de la televisión española: “Le voy a echar mucho de menos cuando se retire”.
En otro tramo de la distendida charla, el presentador andaluz admitió que acostumbra a consumir de manera periódica contenidos audiovisuales que repasan las mejores anotaciones, gambetas y maniobras técnicas del delantero de la Selección. Sin embargo, la oriunda de Quilmes sorprendió al revelar una preferencia humorística particular al momento de buscar clips en las plataformas digitales, manifestando su predilección por aquellos registros que exponen al deportista atravesando situaciones de incomodidad o desconcierto.
Para ejemplificar su gusto, Becerra trajo a la memoria una filmación que se transformó en contenido viral tiempo atrás, en la cual se observa a un joven ejecutando una pandereta a corta distancia del ídolo, mientras este lo contempla con una indisimulable expresión de incredulidad a la vez que balancea su cráneo siguiendo la cadencia del sonido.
“No deja de mover la cabeza… cómo lo amo. Pensando por dentro: ‘Yo vine a este restaurante a comer una molleja”, ironizó la cantante entre risas antes de adentrarse en el análisis de lo que podría llegar a ser un eventual cruce futbolístico entre el seleccionado de nuestro país y el representativo español dentro del cuadro del torneo. “Una pena, qué mala suerte para vosotros”, chicaneó Broncano de forma picante.
Frente al comentario del animador del programa madrileño, la vocalista no se quedó callada y le exigió de manera inmediata al conductor de "La Revuelta" que moderara sus niveles de soberbia de cara al futuro de la competencia.
“Tenemos a las máquinas”, replicó Becerra plantando bandera por el poderío del plantel que conduce Lionel Scaloni. Con la intención de sostener el tono bromista del debate, el conductor del espacio televisivo sacó a relucir el último rendimiento de su propia escuadra nacional. “Cuidado con España que Cabo Verde no le pudo meter gol”, disparó con gracia el presentador, quien para cerrar la discusión bromeó con que haber iniciado el certamen con una paridad en el marcador formaba parte de una sofisticada planificación táctica del cuerpo técnico de su país para descolocar al resto de los competidores.
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