María Becerra declaró su amor por Messi y recordó una imagen viral de ella

Para ejemplificar su gusto, Becerra trajo a la memoria una filmación que se transformó en contenido viral tiempo atrás, en la cual se observa a un joven ejecutando una pandereta a corta distancia del ídolo, mientras este lo contempla con una indisimulable expresión de incredulidad a la vez que balancea su cráneo siguiendo la cadencia del sonido.

“No deja de mover la cabeza… cómo lo amo. Pensando por dentro: ‘Yo vine a este restaurante a comer una molleja”, ironizó la cantante entre risas antes de adentrarse en el análisis de lo que podría llegar a ser un eventual cruce futbolístico entre el seleccionado de nuestro país y el representativo español dentro del cuadro del torneo. “Una pena, qué mala suerte para vosotros”, chicaneó Broncano de forma picante.

Frente al comentario del animador del programa madrileño, la vocalista no se quedó callada y le exigió de manera inmediata al conductor de "La Revuelta" que moderara sus niveles de soberbia de cara al futuro de la competencia.

“Tenemos a las máquinas”, replicó Becerra plantando bandera por el poderío del plantel que conduce Lionel Scaloni. Con la intención de sostener el tono bromista del debate, el conductor del espacio televisivo sacó a relucir el último rendimiento de su propia escuadra nacional. “Cuidado con España que Cabo Verde no le pudo meter gol”, disparó con gracia el presentador, quien para cerrar la discusión bromeó con que haber iniciado el certamen con una paridad en el marcador formaba parte de una sofisticada planificación táctica del cuerpo técnico de su país para descolocar al resto de los competidores.