María Becerra respondió de manera inesperada sobre ser anónima por un día: "Pagaría..."

Ella, por su parte, se rindió ante el carisma y la “labia” tan característica de Yatra: “Te lo dije desde el minuto uno, jamás conocí a alguien que pudiera hablar tanto”. Con una gran empatía, agregó: “Sos muy inteligente y rápido con las palabras, y también muy sensible”, sellando su alianza en este escenario competitivo. Yatra sentenció, anticipando una gran temporada: “Va a ser brutal, tenemos un grupo increíble. Dimos con un equipo con el que conectamos”.

El debut de María en el programa fue recibido de la mejor manera. Junto a Yatra, interpretaron una versión acústica de “Si tú no estás aquí”, el célebre clásico de Rosana. Las voces se fusionaron, las miradas cómplices recorrieron el estudio, y el público se detuvo a disfrutar de la mágica performance. Así, entre cámaras, ensayos y decisiones cruciales, la cantante argentina escribe un nuevo capítulo en su carrera, derribando fronteras y conquistando nuevos corazones en cada paso.