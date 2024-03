La decisión del tío de María Becerra que provocó una reacción de la cantante

En Telenoche se trasladaron hasta un galpón en el que venden ropa discontinuada a precios bajos y fue ahí donde el cronista se acercó al hombre para preguntarle si no iba a entrar a comprar, a lo que este le respondió con una negativa argumentando que había mucha cola.

Hasta ahí todo iba normal, pero de repente el señor dejó saber que no iría al concierto de su sobrina, que resultó ser nada más y nada menos que María Becerra.

Haciendo uso de su sentido del humor, la cantante no dudó en compartir el video de la nota de su tío y para acompañarlo escribió: "Vayan a pedirle la entrada a mi tío que no la quiere usar", comenzó diciendo la cantante. "Diossss le dan pan al que no tiene dientes", agregó en tono de humor.