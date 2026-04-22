Quilmes Rock anunció su regreso para abril de 2027: cómo comprar entradas
Arranca la preventa con precios definidos, pero sin line-up confirmado.
El regreso del Quilmes Rock ya es una realidad y empieza a tomar forma de cara a 2027. Aunque todavía no se conocen los artistas que integrarán la grilla, sí hay definiciones clave sobre las fechas y la venta de entradas. El histórico festival se realizará en abril de 2027 y contará con al menos tres jornadas, manteniendo el formato de sus últimas ediciones. Por ahora, no se informó el detalle de los días ni el cronograma completo.
En cuanto a las entradas, la organización lanzó una preventa anticipada desde el 22 de abril de 2026, exclusiva para clientes Galicia Visa, con la posibilidad de acceder a cuotas sin interés. La venta se realiza de manera online a través de la plataforma de Enigma Tickets.
El sistema elegido es por etapas, con precios que aumentan a medida que avanza la demanda. En la primera fase, denominada “Zorzal madrugador”, los valores arrancan en $200.000 para el abono de campo por dos días y $270.000 para tres jornadas, mientras que las opciones VIP parten desde $600.000 para dos días y $810.000 para la experiencia completa. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, esos montos irán en aumento en las siguientes etapas y pueden superar los $350.000 en campo y el millón de pesos en sectores VIP para los tres días, siempre sin contar el cargo por servicio.
Una vez agotada la preventa, se habilitará la venta general para el público en todos los medios de pago, lo que ampliará el acceso más allá de los beneficios bancarios iniciales. Por el momento, el festival mantiene en reserva dos datos clave: el line-up completo y el predio donde se llevará a cabo, lo que alimenta la expectativa entre los fanáticos.
Con entradas a la venta más de un año antes del evento, el Quilmes Rock apuesta a una tendencia cada vez más instalada en los grandes festivales: anticiparse para medir el interés del público y asegurar convocatoria incluso antes de anunciar a las bandas.
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