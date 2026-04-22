Quilmes Rock anunció su regreso para abril de 2027: cómo comprar entradas

El sistema elegido es por etapas, con precios que aumentan a medida que avanza la demanda. En la primera fase, denominada “Zorzal madrugador”, los valores arrancan en $200.000 para el abono de campo por dos días y $270.000 para tres jornadas, mientras que las opciones VIP parten desde $600.000 para dos días y $810.000 para la experiencia completa. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, esos montos irán en aumento en las siguientes etapas y pueden superar los $350.000 en campo y el millón de pesos en sectores VIP para los tres días, siempre sin contar el cargo por servicio.