Sydney Sweeney fue borrada de El Diablo Viste a la Moda 2: el motivo

Razones técnicas y confirmación oficial

A pesar de la relevancia de la escena para el contexto del personaje de Blunt, la revista Entertainment Weekly señaló que la eliminación se debió a problemas de ritmo y cohesión en la historia. Desde el equipo de producción calificaron la medida como una decisión “muy difícil” y resaltaron el profesionalismo demostrado por Sweeney durante los días de grabación.

La confirmación final llegó por parte de la guionista Aline Brosh McKenna, quien en una charla con Screen Rant fue tajante sobre la ausencia de la actriz: “Bueno, viste la película. Ella no aparece en el montaje final”.

La presencia de Sweeney en el set era un secreto a voces desde agosto de 2025, cuando se filtró un video de una figura rubia ocultándose bajo un paraguas en las locaciones de Nueva York. En aquel entonces, la actriz se encontraba bajo el escrutinio público por una campaña de American Eagle que generó gran rechazo. Al ser consultada en televisión sobre estas filtraciones, la joven se limitó a responder: “No sé de qué estás hablando”, manteniendo el hermetismo que exigen estos proyectos.

La película tiene fijado su estreno para el próximo 30 de abril. A pesar de la ausencia de Sweeney, el film contará con un elenco renovado que incluye a Lucy Liu, Justin Theroux y Kenneth Branagh, además de las breves apariciones de figuras como Lady Gaga y Ashley Graham. La secuela del clásico de la moda llega finalmente a las salas, cargada de expectativas y con una omisión que ya se convirtió en el tema principal de conversación en Hollywood.