Sydney Sweeney fue borrada de El Diablo Viste a la Moda 2: el motivo
La secuela de "El diablo viste a la moda" llega a los cines el próximo 30 de abril y, en el corte final, oficialmente eliminaron a la actriz de Euphoria. Qué pasó con ella y por qué tomaron esta decisión.
La carrera de Sydney Sweeney parece estar marcada por una sucesión ininterrumpida de titulares y debates públicos. Tras enfrentar duras críticas por una campaña publicitaria tildada de racista a principios de año y la división de opiniones sobre su labor en la última temporada de Euphoria, la actriz suma ahora un nuevo capítulo a su historial: su participación fue eliminada del montaje definitivo de la esperada continuación de "El diablo viste a la moda".
Según informes internacionales difundidos este martes, Sweeney formó parte del rodaje y filmó secuencias junto al elenco protagónico. No obstante, al realizarse el corte final que se proyectará en los cines, la producción optó por descartar su aparición. Aunque se ha subrayado que la determinación responde estrictamente a criterios artísticos, la noticia causó un gran impacto debido a la enorme visibilidad que ostenta la actriz en la actualidad.
La secuela sitúa al público dos décadas después de la historia original. En esta entrega, Andy Sachs (Anne Hathaway) regresa al epicentro de la moda para reencontrarse con la legendaria Miranda Priestly (Meryl Streep) y el siempre elegante Nigel Kipling (Stanley Tucci). El objetivo de este reencuentro es evitar la quiebra de la revista Runway, que se tambalea debido a un escándalo de índole financiera.
Para salvar la publicación, el trío busca la ayuda de Emily Charlton (Emily Blunt), quien ahora ejerce como directora de Dior en los Estados Unidos. Era precisamente en las oficinas de esta prestigiosa marca donde Sweeney tenía su aparición especial. La actriz se interpretaba a sí misma en un cameo de tres minutos, cuya función narrativa era demostrar el poder de Emily en la industria al ser ella quien la vestía para un evento de alta costura.
Razones técnicas y confirmación oficial
A pesar de la relevancia de la escena para el contexto del personaje de Blunt, la revista Entertainment Weekly señaló que la eliminación se debió a problemas de ritmo y cohesión en la historia. Desde el equipo de producción calificaron la medida como una decisión “muy difícil” y resaltaron el profesionalismo demostrado por Sweeney durante los días de grabación.
La confirmación final llegó por parte de la guionista Aline Brosh McKenna, quien en una charla con Screen Rant fue tajante sobre la ausencia de la actriz: “Bueno, viste la película. Ella no aparece en el montaje final”.
La presencia de Sweeney en el set era un secreto a voces desde agosto de 2025, cuando se filtró un video de una figura rubia ocultándose bajo un paraguas en las locaciones de Nueva York. En aquel entonces, la actriz se encontraba bajo el escrutinio público por una campaña de American Eagle que generó gran rechazo. Al ser consultada en televisión sobre estas filtraciones, la joven se limitó a responder: “No sé de qué estás hablando”, manteniendo el hermetismo que exigen estos proyectos.
La película tiene fijado su estreno para el próximo 30 de abril. A pesar de la ausencia de Sweeney, el film contará con un elenco renovado que incluye a Lucy Liu, Justin Theroux y Kenneth Branagh, además de las breves apariciones de figuras como Lady Gaga y Ashley Graham. La secuela del clásico de la moda llega finalmente a las salas, cargada de expectativas y con una omisión que ya se convirtió en el tema principal de conversación en Hollywood.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario