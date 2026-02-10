María Susini se mostró muy incómoda con Gabriela Sari por Facundo Arana

María Susini

“María Susini, cuando ya tenía casi todo arreglado para hacer los Estrella de Mar, se bajó de la conducción. ¿Por qué? Tiene que ver con el lado sentimental”, aseguró el periodista.

La incomodidad radica en que la propuesta laboral surgió previamente a que la ruptura sentimental se convirtiera en un tema de agenda mediática. No obstante, una vez que la separación "explotó", la modelo priorizó su bienestar emocional para no exponerse a una situación comprometedora en vivo.

“No voy a vivir un momento incómodo arriba del escenario, yo quiero estar tranquila”, habrían sido las palabras de la conductora al bajarse del proyecto. El temor a la exposición resultó justificado desde la lógica de la premiación, dado que Gabriela Sari finalmente resultó ganadora por su labor en la obra El Secreto, lo que habría obligado a Susini a protagonizar el encuentro que tanto deseaba eludir.

Ante esta revelación, Moria Casán concluyó la emisión con una reflexión sobre la veracidad del conflicto, señalando que la decisión de María no hace más que ratificar que la crisis interna es real y profunda.