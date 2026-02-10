María Susini se mostró muy incómoda con Gabriela Sari por Facundo Arana
Durante la última emisión de "La mañana con Moria", Facundo Ventura contó cuál es la nueva disputa que viven las estrellas confirmando que entre ellos pasa algo.
La reciente entrega de los premios Estrella de Mar no solo dejó tela para cortar en materia de galardones y vestuarios, sino que también se convirtió en el escenario de un complejo entramado sentimental. En las últimas horas, trascendió que la modelo y conductora María Susini tomó la drástica decisión de declinar la propuesta para estar al frente de la ceremonia, motivada por la necesidad de evitar un posible cruce público con su ex pareja, Facundo Arana, y la actriz Gabriela Sari.
La primicia fue revelada por el periodista Facundo Ventura en el ciclo La mañana con Moria, donde detalló las negociaciones previas que existieron entre la organización del evento y la modelo. Según la información brindada, Susini no solo estaba confirmada para el rol, sino que su entusiasmo era tal que habría aceptado realizar la tarea sin percibir honorarios.
El panelista relató cómo se gestó la salida de la conductora de la terna principal de la organización: “Se comunicaron conmigo de la organización de los Estrella de Mar y me contaron que se habían juntados con María Susini charlando para que ella fuera la que conduzca los premios Estrella de Mar”. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente cuando la situación personal de la modelo tomó estado público.
De acuerdo con el relato de Ventura, el factor determinante fue el quiebre de la relación con el actor Facundo Arana y la presencia confirmada de Sari en la terna de nominados. Ante la posibilidad técnica de tener que entregarles un premio o interactuar con ellos bajo los reflectores, Susini optó por el paso al costado.
“María Susini, cuando ya tenía casi todo arreglado para hacer los Estrella de Mar, se bajó de la conducción. ¿Por qué? Tiene que ver con el lado sentimental”, aseguró el periodista.
La incomodidad radica en que la propuesta laboral surgió previamente a que la ruptura sentimental se convirtiera en un tema de agenda mediática. No obstante, una vez que la separación "explotó", la modelo priorizó su bienestar emocional para no exponerse a una situación comprometedora en vivo.
“No voy a vivir un momento incómodo arriba del escenario, yo quiero estar tranquila”, habrían sido las palabras de la conductora al bajarse del proyecto. El temor a la exposición resultó justificado desde la lógica de la premiación, dado que Gabriela Sari finalmente resultó ganadora por su labor en la obra El Secreto, lo que habría obligado a Susini a protagonizar el encuentro que tanto deseaba eludir.
Ante esta revelación, Moria Casán concluyó la emisión con una reflexión sobre la veracidad del conflicto, señalando que la decisión de María no hace más que ratificar que la crisis interna es real y profunda.
