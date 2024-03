Marian Farjat tuvo una experiencia paranormal junto a un cura en Rosario

Marian Farjat dio detalles de la experiencia paranormal que tuvo junto a un cura

“Fui con el Padre Ignacio de Rosario. Es muy bueno. Fueron dos veces: una sola y otra con mi papá y mi hermano. Cuando entré no podía parar de llorar, temblaba, se me dobló una pierna. No me caí al piso entera porque si me hubiera caído ahí sí estaba poseída. Pero me dijo que tenía un ser adentro mío como que me hacía hacer cosas, que yo en mi cabeza decía que no las tenía que hacer”, contó.

Respecto a la solución que le dio el padre, precisó: “Me dijo que rezara todos los días durante tres meses el Padre Nuestro, el Ave María, la Natividad del señor. Después un par de cosas así con laurel...”