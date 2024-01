El reencuentro laboral entre Mariano Martínez y Nicolás Cabré: cómo lo vivieron

mariano martínez sobre nico cabré.mp4

Asimismo, Martínez explicó: "Dirigir no está en mis planes; me gusta producir. En algún momento me gustaría volver a producir". "Y seguir actuando. Me gustaría hacer mucho más cine", afirmó también. En cuanto a la obra de teatro que protagoniza, el actor cerró: "Y ojalá que Tom, Dick & Harry tenga más vida de la que viene teniendo porque la pasamos muy bien, la gente la pasa muy bien y nos encanta hacerla".

De qué se trata "Tom, Dick & Harry:

Cuenta la historia de tres hermanos. Cuando Tom (Martínez) y su esposa (Mercedes Oviedo) deciden adoptar un bebé, Dick (Bicho Gómez) y Harry (Yayo Guiridi) tratarán de ayudarlos a causar una buena impresión frente a la mujer de la agencia de adopciones (María Valenzuela), pero todo se complicará.