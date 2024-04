Marina Calabró confirmó su separación de Rolando Barbano: "No nos entendimos"

"Ayer la vi triste, muy caída y no arrancaba”, manifestó la panelista de LAM en referencia al pase que hacen juntas en la radio ‘El Observador’ 107.9.

Luego, Yanina contó que durante su conversación le preguntó si se sentía bien pero Marina evitó darle una respuesta específica. Por este motivo, una vez fuera del aire, Yanina volvió a insistir para saber que la estaba afectando tanto a la periodista y al hacerlo, Calabró le aseguró que solo se trataba de un conflicto con su hermana, Iliana.

Marina Calabró

Preocupada por el estado anímico de la comunicadora, Latorre volvió a comunicarse con ella y Marina le contestó que estaba cenando con Rolando. “Le pregunté si estaba bien, me dice: ‘más o menos' y que después que terminaba de comer, me llamaba”, reveló Yanina para luego opinar: “Yo creo que ella sabía que era la última cena".

Acto seguido, la panelista de LAM compartió que previamente había visto una historia de Pochi de Gossipeame donde se publicó una postal de la pareja caminando en la calle que indicaba una potencial crisis en la pareja.

“¿Querés contarme algo? ¿Estás bien? Dicen que te separaste”, le consultó Latorre en pleno vivo del programa radial. “¿Qué te puedo decir? Mirá, la verdad es que, si me pongo a hablar, lloro. Y la verdad es que no tengo ganas de llorar porque después salgo todos los portales llorando y no está bueno, no es lindo”, comenzó revelando.

Por qué se separó Marina Calabró

Yanina indagó tras las confirmación de la ruptura de Marina Calabró y Rlando Barbano: “¿No pasó nada grave? ¿No hubo terceros en discordia?”, a lo que Marina le respondió: “No,no”. Acto seguido, cuando la también panelista de LAM le preguntó: “¿No se entendieron?”, Marina lanzó: “Sería una buena definición”.

Intentando contener las lágrimas, Marina agregó: “Lo que pasa es que bueno, si uno empieza a dar señales en redes, viste, es como que es inevitable la pregunta. No quiero llorar”. “Si querés llorar, llorá. La gente empatiza”, le expresó Latorre.

“Estás muy triste y tenés el maquillaje muy corrido, no te aguantes. Somos humanos. Hay algo que es espantoso que es pasarla mal, tener que laburar en vivo y no poder quedarte en tu casa”, cerró Yanina al ver a Marina totalmente quebrada.