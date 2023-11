Marina Calabró habló tras rechazar ser la vocera de Javier Milei

marina calabró

Luego, sumó: "Acá sigo, en Mitre, salvo que me eche, porque hoy le dije 'usted Lanata en cualquier momento me cambia por la Tauro, por Cinthia Fernández, por Maite Peñoñori'. Uno nunca sabe, pero bueno, por ahora no me cambia. Hoy le dije 'me vas a tener que seguir aguantando, por lo menos un tiempo más'".

Asimismo, Marina fue tajante a la hora de confesar qué la inspiró a seguir por este camino. "Mi idea es en el 2024 seguir haciendo lo que hago. Estoy tratando de construir esta carrera como presentadora de noticias", fueron sus palabras exactas. Después de esto cerró sobre la propuesta de Javier Milei: "Asumir otro tipo de desafíos implica un compromiso, poner el cuerpo y mentalizarse a un cambio de vida para el que probablemente no esté preparada".