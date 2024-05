Marina Calabró habló sobre Rolando Barbano y despertó rumores de reconciliación: "Lo amo"

Y añadió: “Además, Rolando es la persona más inteligente que conozco. Es incapaz de enojarse o de ofenderse o de tener una actitud que no sea la de un tipo que me ama, que me banca, que me acompaña, que me comprende...”.

Ante esto, le repreguntaron: “¿Que te ama?”. Entonces ella reformuló: “Eso se lo tienen que preguntar a él. Si me preguntan a mí, yo lo amo con toda la fuerza de mi ser”.

“Acá no hay intriga de nada, chicos. Somos gente grande. Rolando es la persona más inteligente y más maravillosa que conozco. Ustedes me conocen, saben como soy y...”, dijo a modo de cierre.