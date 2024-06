Habló Marina Calabró y otra vez la dejaron tecleando: "No hice las cosas bien"

Según pudo verse, Marina y Rolando prácticamente no se miraron a la cara, pero sí surgió la polémica por las dedicatorias al momento de recibir sus premios: "Yo en un momento pensé en saludar a todos mis amigos, pero si me olvido de uno no como más un asado sin escupir", lanzó el periodista.

Tras lo cual, Calabró remarcó: "Yo me olvidé de Alejandro Ripoll, me quería morir, de Nacho Rodríguez, que me ayuda con la edición de los videos, bueno... no hice las cosas bien. Eso es por no pensar, si uno piensa de antemano se lleva un punteo en la cabeza", dando a entender que haber agradecido a su pareja fue un error. "Soy un poco estúpida", concluyó Marina al aire.

La llamativa reacción de Sebastián Wainraich tras el desaire de Barbano a Marina Calabró

A través de redes sociales, se viralizó un video en el que Sebastián Wainraich se sorprende porque Barbano no menciona a Marina en ningún momento. Mientras de fondo se lo escucha al periodista hablando en el escenario, se lo ve a Sebastián muy emocionado prestando atención, pero decepcionado al final.

"¿Lo dijo? Nononono", se escucha al periodista mientras se agarra la cabeza y, todos a su alrededor, se ríen por su reacción. Además, también el resto del salón abuchea a Rolando por no haber reconocido el amor hacia su pareja.

