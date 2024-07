La confesión de Marina Calabró a un mes de separarse de Rolando Barbano

En ese sentido, también aclaró: "Revisé un montón de cosas, sobre todo la parte que me toca. Yo soy bastante culpógena. Entonces, traté en este viaje de alivianarme un poco porque si no te autoarrasás". Es por esto que Nancy Duré indagó en qué podría sentir culpa, a lo que Calabró respondió: "Uno hace un montón de autocrítica sobre el episodio puntual del Martín Fierro y sobre otras cosas".

Por otro lado, Marina también hizo referencia a los dichos de su hermana Iliana en el momento en el que fue consultada sobre el escándalo entre Marina y Barbano. "Escuché a Iliana y dijo algo así como 'nadie puede juzgar que alguien sea honesto y exprese un sentimiento porque vivimos diciendo que este medio es fake, que somos todos impostores, y alguien se para en un escenario a decir su verdad y la cascotean. También es respetable que no todos somos iguales, no todos sentimos lo mismo, y eso tampoco merece un cuestionamiento", expresó la periodista.

"Podés enojarte mil veces con tu hermana, pero cuando tiene que salir a defenderte, ella está", le dijo Duré a lo que Calabró reflexionó: "Sí, cuando las papas queman, Iliana está. Yo soy muy autocrítica y creo que a veces me enojo fácil con Iliana. Sigo diciendo que lo de PH no estuvo bueno, que el móvil de Intrusos fue muy delator, pero más allá de eso, ojalá tuviera la capacidad de enojarme con todo el mundo que merece un enojo como la tengo con Iliana. No está bueno, hago también autocrítica Ilianita. Perdón, hermana".

Por si esto fuera poco, Marina también confesó si esto le genera una especie de aprendizaje. "¡Ojalá! Qué se yo. Todo el mundo me habla de eso del aprendizaje. Me da un poco de odio", explicó y cerró: "Me da un poco de odio lo del aprendizaje, porque... ¿a qué costo? Hubiera preferido no aprender. Pero es la que me toca. A mí me podrán acusar de cualquier cosa, menos de no dar batalla. Así que, estoy dando batalla".