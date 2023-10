La dramática confesión de Marina Calabró tras su separación

El pedido de la hija de Marina Calabró

La periodista no pudo contener sus lágrimas mientras compartía la respuesta de Mía: "Me dijo: 'Mamá, hace un año que no hago más que verte llorar. Te pido por favor que trates de estar bien y de no llorar más'. Primero me dio como una puñalada, pero después me hizo tomar conciencia de que tiene razón".

Mía continuó expresando su preocupación: "Y me dijo: 'Mamá, a mí me angustia mucho verte así, y a veces no sé cómo decírtelo, no sé qué hacer para ayudarte'. Ahí tomé conciencia de que ya está, basta. Es muy fuerte que tu hija te diga 'hace un año que te veo llorar'. Mi desafío y compromiso con ella es estar bien y dejar de llorar".