Marina Calabró y Rolando Barbano fueron juntos al cumpleaños de Yanina Latorre

El fin de semana, Yanina organizó una gran fiesta en su casa ubicada en un country de Pilar donde asistieron sus amigos más cercanos del medio. En el cumpleaños 55 de Yanina, se publicó la primera foto juntos.

Después, en una nota que le concedió a LAM, la panelista de Lanata Sin Filtro dio detalles de su romance con el periodista. Reveló cuándo comenzaron a salir y también qué harán para inmortalizar esa fecha.

"Es la primera vez que salimos juntos a un evento, hemos salido antes, pero no en sociedad. Yanina (Latorre) es la madrina de la pareja, ya está comprometida para ser todo tipo de madrina. Es raro para el afuera, parece que te hacés el intrigante, que estás especulando, buscando darle la primicia a no sé quién... pero no. El tema es que nuestra situación es particular porque laburamos juntos y no queremos dar pasos en falsos",reveló Calabró.

Y agregó: "Toda relación necesita un tiempito de asentamiento. Cuando sos medianamente público no hay tiempo de asentar nada, todo queda expuesto más de lo que uno quisiera. Esto es como el casamiento de Florencia Peña, viste que se casó seis veces porque lo anunció, hizo la fiesta en Salta, en Buenos Aires.... es como lo nuestro. Nuestro blanqueo es el blanqueo eterno. Estamos blanqueando desde diciembre o blanquean por nosotros. Nos estamos conociendo, nos conocemos desde otro lugar, no tiene nada que ver con nuestro vínculo de los años previos".

"Uno quiere ser ordenado, bajar la efervescencia del afuera. La fecha de nuestro primer beso fue el 29 de octubre. No nos daba pudor contarlo, era para guardarlo más para uno, sino todo es para el afuera. Ahora lo contamos porque ayer veníamos de cenar y estábamos pensando en tatuarla (a la fecha de su primer beso). El 29 de octubre va a ser una fecha importante para nosotros de aquí a la eternidad. Ojalá sea para toda la vida y eso es lo que queremos los dos, pero creo que vale la pena tatuarla", sumó.