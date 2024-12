Mario Massaccesi se enojó con una participante de Cuestión de Peso: qué pasó

A casi cuatro kilos de obtener el primer alta, Massaccessi le planteó que no tire “más de la cuerda” porque no quedaba.

Con lo cual, el próximo miércoles Camilota deberá “cumplir el objetivo semanal” para seguir en carrera en Cuestión de Peso.

Qué decía la carta que envió Camilota por el faltazo del lunes

“‘Quiero pedir disculpas a mis compañeros y a los profesionales. Estuve reflexionando y sé que el fin de semana estuve mal. Pero me doy cuenta que la obesidad es una enfermedad crónica que va y vuelve. Todavía no estoy lista y preciso ayuda. Estaba sin medicación el fin de semana y se sumó que tengo problemas familiares que, por respeto no voy a contar. No quise faltar el respeto a nadie ni tomarle el pelo a nadie. Me desbordó la situación y mi cuerpo lo sintió así. Maru, la profe, puede dar fe de cómo me sentía en ese momento. Con mi humildad pido disculpas a todos’”, expresó la participante a través de su carta.

Los retos de Mario Massaccesi a Camilota de Cuestión de Peso

El lunes, Mario Massaccesi había encarado a Camilota: “Estás floja de papeles, hasta por momentos parece una tomada de pelo. Ya no sabemos cuándo creerte y cuándo no”.

Todo fue porque la hermana mayor de Thiago Medina de Gran Hermano 2022 se había desplomado en el gimnasio sin razones médicas que la justificaran, y sospechaban que engañaba para no hacer ejercicio.

“Y te diría hasta hace una falta de respeto, incluso hacia tus propios seguidores. Y es una falta de respeto hacia los profesionales, que un domingo a la noche le decís una cosa a Estefi,, pero después durante todo el fin de semana dijiste otra”.

“Y después en el desayuno decís otra versión. Sí, claro que es una tomada de pelo. Y es una falta de respeto y no se puede permitir eso”, había reprochado Mario Massaccesi a Camilota.