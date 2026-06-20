Mario Pergolini recordó su mentira sobre Phil Collins y lanzó una dura reflexión sobre el periodismo argentino
Tras la gran polémica mediática por la falsa noticia sobre la salud de Jorge Messi, Mario Pergolini recordó su antiguo y severo error al hablar de Phil Collins.
En la apertura de su programa televisivo, Mario Pergolini se refirió a la enorme repercusión que generó la falsa noticia sobre la salud de Jorge Messi. El reconocido conductor aprovechó la ocasión para recordar un polémico episodio de su juventud, planteando un profundo debate sobre la responsabilidad del periodismo actual.
La mentira sobre Phil Collins y la obsesión por la primicia
El presentador se remontó a sus inicios en la radio Rock and Pop a fines de los años 80 para trazar un paralelismo con el presente mediático. "Yo era chico, tendría 23 o 24 años, estaba en la radio y dije: 'Murió Phil Collins'. No había muerto Phil Collins, por supuesto", relató con sinceridad. Al ver que otras emisoras comenzaban a replicar el dato armando programas especiales, admitió haberse desesperado ante el asombro de que "nadie verifica esto que había pasado".
A partir de esa experiencia personal, conectó el hecho con la reciente equivocación en el mundo del streaming. Cuestionó duramente la desesperación de los medios de comunicación y afirmó que "hoy en día la primicia no tiene sentido, no tiene sentido quién lo dice primero". En esa misma línea, criticó que la dinámica actual empuja a todos a tener que decir algo de forma urgente sin chequear los datos básicos.
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La fuerte defensa al streaming y el dardo a los medios tradicionales
En otro tramo de su extenso descargo, apuntó contra las cadenas de noticias y radios que utilizaron el reciente escándalo para posicionarse como los únicos dueños de la verdad y la rigurosidad. Recordó graves errores cometidos por la prensa convencional y lanzó un duro dardo: "Yo vi a Katy Perry con Cristina reunida en San José 1111".
Finalmente, salió a respaldar a las nuevas plataformas digitales frente a las feroces críticas. Definió a estos espacios como un lugar de aprendizaje constante donde "los del streaming son chicos, es un patio de juegos", aunque aclaró que lógicamente también deben hacerse cargo de lo que comunican a su audiencia. Para concluir, invitó al público a pensar sobre la culpa colectiva de la sociedad: "Pensemos un poco si en general no somos todos responsables de las cosas que están pasando, cómo están pasando y cómo nos comunicamos".
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