Mario Pergolini recordó su mentira sobre Phil Collins y lanzó una dura reflexión sobre el periodismo argentino

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La fuerte defensa al streaming y el dardo a los medios tradicionales

En otro tramo de su extenso descargo, apuntó contra las cadenas de noticias y radios que utilizaron el reciente escándalo para posicionarse como los únicos dueños de la verdad y la rigurosidad. Recordó graves errores cometidos por la prensa convencional y lanzó un duro dardo: "Yo vi a Katy Perry con Cristina reunida en San José 1111".

Finalmente, salió a respaldar a las nuevas plataformas digitales frente a las feroces críticas. Definió a estos espacios como un lugar de aprendizaje constante donde "los del streaming son chicos, es un patio de juegos", aunque aclaró que lógicamente también deben hacerse cargo de lo que comunican a su audiencia. Para concluir, invitó al público a pensar sobre la culpa colectiva de la sociedad: "Pensemos un poco si en general no somos todos responsables de las cosas que están pasando, cómo están pasando y cómo nos comunicamos".