Mario Pergolini anunció un cambio para Vorterix y fue tendencia: qué pasó

“La radio ha muerto”, lanzó el conductor, de manera contundente. Y cerró, tajante: “Yo creo que es así y no tiene sentido pagar la cuota de la luz, lo estuvimos hablando con otros compañeros. Cuanta más potencia, necesita más luz y no estamos dispuestos a pagar esos precios opresores. Y tampoco hay mucha gente escuchando”.

El video del anuncio no tardó en circular en las redes sociales volviendo al tema en tendencia en especial en X (ex Twitter). Ante la incertidumbre, fue finalmente la cuenta oficial de Vorterix la que debió aclarar que se trató de una humorada de Pergolini y que Vorterix no cerrará sino que simplemente habrá un cambio de frecuencia.

"En el programa completo queda claro que la decisión no tiene que ver con el costo de la luz (era un chiste), sino con un cambio de frecuencia", explicaron desde la cuenta.

