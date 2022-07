Se enteraron minutos antes de salir al aire que levantaban su programa en Vorterix

El momento más tenso se vivió durante el ciclo Todología cuyos conductores, Matzorama y Victoria Garabal, se expresaron al aire sobre lo sucedido. “Mejor último programa de la historia. Es el último programa, no por decisión propia”, comenzó Garabal y disparó: “Lo enojada que estoy. Pensé que iban a cumplir con un año del programa, pensé que iba a cumplir con las cosas o por lo menos no avisarte el mismo día que ese día iba a ser tu último día”.

Embed Tremendo lo de Vorterix y el recorte de programación. Acá Vicky Garabal contando la situación desagradable que les tocó pasar ⬇ pic.twitter.com/1ufzBzGNxG — Rústico (@lautarojl) July 27, 2022

La conductora explicó lo que estaba sucediendo y se refirió a la carta que se filtró en las redes y que se le atribuyó al propio ex conductor de CQC.

“Cuando pisamos Vorterix es como que ya lo sabíamos. ¿O vos pensabas jubilarte acá?”, le preguntó Matzorama irónicamente y ella respondió: “Pensé que no te iban a avisar que el mismo día terminaba el programa. Es muy bajo”.

Lucas Upstein, conductor de No tenemos todo el día, otro programa de Volterix escribió en twitter: “Bueno, se terminó el programa en Vorterix. Fue lindo mientras duró. Una lástima no poder despedirnos al aire pero igual gracias a las cuatro personas que escuchaban y por el aguante. Nos escucharemos en otras plataformas. Saludos luqui”.

La carta de Pergolini

Victoria Garabal dio detalles de una carta publicada horas previas, firmada por el dueño de la emisora dirigida a los empleados de la emisora. “Voy a decir la verdad. Ayer circuló una carta hablaba de la situación de la radio, que es algo muy entendible, porque realmente la situación del país está compleja, pero yo entendí que la carta era como un ‘che banquen un poco la situación, que está complejo, aunque la intención es preservar los puestos de trabajo y esperar que se estabilice’”, manifestó.

mario pergolini carta

La carta describe el momento económico como “complicado”: “Veníamos más o menos bien, la programación de este año fue toda una decisión de apostar por ofrecer mucho y ver si audiencia y clientes nos acompañaban. Es de entender que no todos los programas son iguales y algunos más y otros menos, han construido en poco tiempo una audiencia. No todos los segmentos se comportan igual, pero sin dudas apostar a este tipo de programación, (reitero, muchos programas), necesitaba que todo funcione o acompañe. Pero si bien tenemos más facturación se nos está volviendo imposible cobrarlo. Volvemos a tener mucha pauta que se está atrasando en el pago casi 120 días (¡¡4 meses!!) o sea lo que facturamos y emitimos en marzo, recién lo estamos cobrando ahora. Si a eso le sumamos que en esos 4 meses la inflación fue del 22% no hay más que ver lo que estamos perdiendo de cobrar”.

Luego dice: “Con este panorama hace varios meses que cubro ese déficit comercial con aportes propios, pero ya se está volviendo insostenible. Entiendo que saber lo que pasa no es justificativo para los compromisos asumidos con cada uno, pero a esto se le suma paritarias inesperadas (algunas con aumentos del 67%) que nos cambia las reglas día a día y un país que hace que todos los que ponen pautas… literalmente… no nos paguen”.

Pergolini respondió a la carta publicada por el periodista Pablo Montagna. “Hola Pablo, Soy Mario. La carta que publicaste está editada, no es lo que mande en privado a la gente que trabaja en Vorterix. Solo para tu información, ya que será muy difícil aclarárselo a todos. Lamento los medios nombrados. Saludos. MP”, dice el mensaje que respondió el empresario desde la cuenta oficial de Vorterix. Sin embargo, lo que llama la atención es que en el texto no se nombra ningún medio como él dice en el tuit.

Más tarde, también se refirió al hecho en su propio programa: “Suelo utilizar el método de las cartas para informar a la gente cuando pasan cosas con momentos difíciles o pasan cosas como no cobrar o que se atrasen los sueldos”.