Premios Oscar 2026: cómo será el orden para entregar los galardones

4- Vestuario

5- Maquillaje y Peluquería

6- Casting

7- Corto de Ficción

8- Actor de Reparto

9- Guion Adaptado

10- Guion Original

11- Dirección de Arte

12- Efectos Visuales

13- Cortometraje Documental

14- Largometraje Documental

15- Música Original

16- Sonido

17- Edición

18- Fotografía

19- Película Internacional

20- Canción Original

21- Actor Protagónico

22- Actriz Protagónica

23- Dirección

24- Película

Si bien todas las ternas tienen su peso en la historia de la Academia, las últimas seis son las más esperadas, así como las que más incertidumbre generan. De hecho, hace tan solo unas semanas, Timothée Chalamet lideraba las urnas para llevarse el premio a mejor actor, pero su última polémica lo posicionó como uno de los últimos en la lista. En tanto, películas como "El agente Secreto" continúa liderando la terna de "mejor película internacional". No obstante, la verdad se conocerá a partir de las 21 con el comienzo de la gala.