Premios Oscar 2026: cómo será el orden para entregar los galardones
Este domingo 15 de marzo se celebra una nueva edición de los premios de la Academia con un orden establecido para entregar los galardones. Los detalles.
Pese a las advertencias del FBI de un posible ataque iraní, así como de las polémicas que rodearon a los Premios Oscar 2026, la Academia continúa con la ceremonia. La misma se celebra este domingo 15 de marzo a partir de las 19hs y se podrá ver en vivo a través de HBO Max y TNT. Esta gala es una de las más esperadas por el nivel cinematográfico que rodea a las nominadas, a los actores y a todas las ternas técnicas.
Sin embargo, a diferencia de otros años, la Academia decidió organizar la gala de otra manera. No solamente aumentando la seguridad previniendo cualquier tipo de ataque, sino también revelando en qué orden se entregará cada premio. Es la primera vez que la organización del evento más importante del cine confirma cómo entregarán las estatuillas a sus ganadores.
El orden completo de entrega de los Premios Oscar 2026
1- Actriz de Reparto
2- Largometraje Animado
3- Cortometraje Animado
4- Vestuario
5- Maquillaje y Peluquería
6- Casting
7- Corto de Ficción
8- Actor de Reparto
9- Guion Adaptado
10- Guion Original
11- Dirección de Arte
12- Efectos Visuales
13- Cortometraje Documental
14- Largometraje Documental
15- Música Original
16- Sonido
17- Edición
18- Fotografía
19- Película Internacional
20- Canción Original
21- Actor Protagónico
22- Actriz Protagónica
23- Dirección
24- Película
Si bien todas las ternas tienen su peso en la historia de la Academia, las últimas seis son las más esperadas, así como las que más incertidumbre generan. De hecho, hace tan solo unas semanas, Timothée Chalamet lideraba las urnas para llevarse el premio a mejor actor, pero su última polémica lo posicionó como uno de los últimos en la lista. En tanto, películas como "El agente Secreto" continúa liderando la terna de "mejor película internacional". No obstante, la verdad se conocerá a partir de las 21 con el comienzo de la gala.
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