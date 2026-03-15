Cambios en Gran Hermano Generación Dorada: ¿hay gala de eliminación hoy domingo?
Telefe no para de introducir modificaciones en el reality más famoso del país. ¿Qué pasa este domingo en Gran Hermano y en qué horario irá?
El tablero de Gran Hermano Generación Dorada vuelve a cambiar sus fichas y sorprende a los seguidores del reality. Contra toda tradición de ediciones anteriores, este domingo 15 de marzo no habrá gala de eliminación, mientras crece la expectativa por el posible nuevo ingreso.
Telefe ha decidido reestructurar el calendario de la competencia, desplazando el momento de máxima tensión para el inicio de la semana, por lo que una vez más, el cierre del fin de semana será sin despedidas, aunque no está descartado que se abran las puertas.
La actual edición ha roto el histórico "domingo de eliminación". Hasta el momento, las salidas se han distribuido de forma atípica: Lucero y Tomy abandonaron la casa un lunes, mientras que Carlota lo hizo el pasado jueves.
Para esta oportunidad, la gala de eliminación será este lunes. Los participantes enfrentan una de las placas más complejas hasta la fecha: una nominación multitudinaria bajo la modalidad de voto positivo, donde el público elige a quién quiere que se quede, dejando en la cuerda floja a quienes tienen perfiles más bajos o menos apoyo digital.
Qué pasa este domingo en Gran Hermano: ingreso y cena de nominados
Aunque no haya expulsados, la gala de este domingo promete ser explosiva por dos motivos centrales:
- El nuevo integrante: Se concretará el ingreso del reemplazo de Carmiña (con todos los rumores apuntando a Coy Scaglione tras la filtración de su hermana Furia).
- La Cena de Nominados: Telefe confirmó que se emitirán las imágenes de la cena de los sentenciados, un espacio donde suelen sacarse "los trapitos al sol" y se generan los cruces definitivos antes de que el público dicte sentencia el lunes.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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