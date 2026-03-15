Cambios en Gran Hermano Generación Dorada: ¿hay gala de eliminación hoy domingo?

El nuevo integrante: Se concretará el ingreso del reemplazo de Carmiña (con todos los rumores apuntando a Coy Scaglione tras la filtración de su hermana Furia).

Se concretará el ingreso del reemplazo de Carmiña (con todos los rumores apuntando a tras la filtración de su hermana Furia). La Cena de Nominados: Telefe confirmó que se emitirán las imágenes de la cena de los sentenciados, un espacio donde suelen sacarse "los trapitos al sol" y se generan los cruces definitivos antes de que el público dicte sentencia el lunes.

coy furia

A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.