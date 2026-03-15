Sorpresa en los Premios Oscar 2026 por el empate en una terna: qué pasó
Durante la presentación de "mejor cortometraje", el presentador anunció que hubo un empate, por lo que hubo dos ganadores. Conocé los detalles.
Durante la presentación de "mejor cortometraje" en los Premios Oscar 2026, la Academia no llegó a una decisión, por lo que eligió a dos ganadores. Es la séptima vez que ocurre, en la historia de los Oscar, un empate en una terna. Los ganadores, en este caso, a mejor cortometraje, fueron "The Singers" y "Two people exchanging saliva".
En medio de sus discursos, los productores, actores y creadores subieron a recibir los galardones. La última vez que sucedió un empate de esta índole fue en 2003, pero en esta ocasión fue mucho más emotivo porque ambos brindaron discursos hablando de lo que se vive actualmente a nivel mundial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario